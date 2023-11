Парче от Луната обикаля около Земята

А строноми откриха още доказателства, че близък до Земята астероид е парче, изхвърлено от Луната, съобщи Лайв сайънс.

Астероидът Камо'оалеуа (Kamo'oalewa) - хавайско име, което означава "осцилиращ фрагмент", е голям колкото виенско колело и е на орбита до 14,4 милиона километра от Земята всеки април. Откакто е открит през 2016 г., специалистите се чудят какъв е произходът му. Анализ от 2021 г. показва, че съставът на Камо'оалеуа е сходен на лунния.

