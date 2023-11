"Хюстън, имаме проблем": Какво не знаем за драматичната мисия "Аполо 13"

Н а 31 октомври НАСА обяви, че астронавтът Томас Кенет Матингли е починал на 87 години. Той е бил ключов участник в проучванията, които са имали за целел да върнат безопасно повредения космически кораб “Аполо 13” на Земята.

IFL Science проучва тъмната страна на Луната и злополучната мисия „Аполо 13".

Почина астронавтът на „Аполо 16“ Томас Кен Матингли

Матингли, известен като Кен или TK, изигра водеща роля в разработването на скафандъра и раницата „Аполо", съобщава IFL Science.

Той е трябвало да бъде на борда на злополучния “Аполо 13”, но в навечерието на мисията, пилотът на лунния модул Чарлз Дюк е заразил екипажа с морбили. Матингли бил заменен от друг пилот на командния модул, а именно Джон Суигерт.

Това не е бил единственият проблем преди мисията. Преди изстрелването на “Аполо 10” вторичният кислороден резервоар е бил отстранен за модификация и случайно изпуснат. Тогава е намерен заместител за “Аполо 10”, но резервоарът в крайна сметка е използван за сервизния модул на “Аполо 13”. Преди изстрелването резервоарът е бил тестван и се установило, че капацитетът му е спаднал до 92%. Директорът, който е ръководил тестовете на НАСА, е наредил останалият в резервоара течен кислород да бъде изпарен с помощта на електрическия нагревател в него.

„Техниката проработи, но отне осем часа и 65-волтов постоянен ток от наземното поддържащо оборудване, за да разсее кислорода. Поради пропуск при подмяната на недооценен компонент по време на модификация на дизайна, това се оказа, че сериозно повреди вътрешните нагревателни елементи на резервоара“, смятат учени от НАСА.

Вероятно това е била причината за повредата, която е причинила инцидента.

#OTD in 1971 Apollo 14 launched out of KSC and set off for Fra Mauro on the Moon as NASA's return to flight mission after the near-disaster of Apollo 13. pic.twitter.com/XZaPNyFWII — Alec Hutchinson (@BP_Hutch) February 1, 2022

Въпреки че резервоарите са били преработени, за да захранват 65-волтово постоянно напрежение в космическия център “Кенеди”, термостатичните превключватели на нагревателя в резервоар номер 2 са били пренебрегнати. Те са били проектирани да захранват 28-волтовото постоянно напрежение на командния сервизен модул.

“Смята се, че превключвателите са заварени, което позволява на температурата в резервоара да се повиши локално до над 538°C. Устройствата, измерващи температурата вътре в резервоара, са проектирани да измерват само до 27°C, така че екстремното нагряване не е било забелязано. Високата температура изпразва резервоара, но също така води и до сериозно увреждане на тефлоновата изолация на електрическите проводници към захранващите вентилатори в резервоара", обясняват експерти от НАСА.

Ken Mattingly, a NASA astronaut who was scrubbed from the Apollo 13 mission a few days before launch after being exposed to measles, then wound up helping devise a plan to return the crew safely to Earth following an onboard explosion, died Oct. 31. https://t.co/d85oxhRBof — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 7, 2023

Първите няколко дни от мисията до Луната изглежда са вървели по план. Петдесет и пет часа след отпътуването екипажът е участвал във видео връзка, предавана на живо на Земята. Девет минути след края на живата връзка, резервоар номер 2 е експлодирал в сервизния модул, повреждайки клапа в резервоар 1, който е доставял кислород.

Освен че е необходим за обичайната цел (дишане), повредата на кислородния резервоар 1 означавала, че използването на горивни клетки е намалено. Екипажът се е преместил в лунния модул за кацане Aquarius, затваряйки вратата към другите модули и го е използвал като "спасителна лодка", посочват от НАСА.

L’astronaute américain Thomas Mattingly, sauveur de la mission Apollo-13, est décédé 🙏🏽 https://t.co/AyXWOJM2Dc pic.twitter.com/oDUeZjZ5Bc — Golf-Atop (@GolfAtop) November 7, 2023

Модулът не е бил проектиран за дългосрочно пътуване. В него нямало отоплителна система.

“Беше решено, че най-добрият начин на действие е да се продължи курсът на космическия кораб като се завърти около Луната и задейства двигатели в ключови моменти от орбита, за да се върне на Земята”, посочват изследователи на НАСА.

Матингли изиграва ключова роля като помага на членовете на екипажа да решат проблема с пестене на енергия по време на полета.

„Кенет Матингли даде ключови решения в реално време за успешното прибиране у дома на космическия кораб и екипажа на “Аполо 13” – астронавтите на НАСА Джеймс Ловел, Джак Суигърт и Фред Хейз“, посочват от НАСА.