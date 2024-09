„Лошо управлявана“: Лишиха Наоми Кембъл от попечителство върху благотворителна организация

Б ританският супермодел Наоми Кембъл получи забрана да бъде попечител на благотворителна организация в Англия и Уелс за срок от пет години, съобщава АП.

Това се случи, след като в четвъртък бе установено, че благотворителната организация за борба с бедността, основана от нея преди почти две десетилетия, е била „лошо управлявана“ и е имала „неадекватно финансово управление“.

След тригодишно разследване на финансовата дейност на Fashion for Relief Комисията по благотворителността, която регистрира и регулира благотворителните организации в Англия и Уелс, обяви, че е открила „множество случаи на неправомерно поведение и/или лошо управление“ и че само 8,5% от общите разходи на благотворителната организация са отишли за безвъзмездни средства за шестгодишен период от 2016 г. насам.

Например, Комисията установи, че средства за благотворителност на стойност хиляди лири са били използвани за заплащане на престой в луксозен хотел в Кан, Франция, за Кембъл, както и за спа процедури, обслужване по стаите и дори цигари. Регулаторният орган поиска обяснения от попечителите, но заяви, че не са предоставени доказателства в подкрепа на обяснението им, че разходите за хотел обикновено се покриват от дарител на благотворителната организация, поради което не струват нищо на благотворителната организация.

