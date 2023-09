Изповедта на един супермодел: Наоми Кембъл се "разголи" в нова документална поредица

Н а 20 септември бе представена документална поредица за живота на супермоделките. Една от героините на проекта беше Наоми Кембъл, която разказа за борбата си със зависимостта в началото на кариерата си на модел.

53-годишната модна икона каза, че е прибягнала до наркотиците и алкохола, за да се справи със скръбта, задето е била изоставена от баща си като дете и смъртта на нейния близък приятел, дизайнерът Джани Версаче, който беше застрелян пред дома си в Маями през 1997.

‘The Super Models’ Is a Well-Curated Snapshot of Naomi Campbell and Her Peers’ Careers, but Leaves Fans Wanting More: TV Review https://t.co/AO2VovS6fE — Variety (@Variety) September 20, 2023

Наоми призна, че бавно се "убивала" с наркотици, които е взимала в началото на 90-те години. Говорейки за специалното място, което той заемаше в сърцето ѝ, Кембъл обясни: „Азедин Алая беше мой баща. Същото като Джани Версаче.“ „Когато започнах да ги използвам (наркотиците), едно от нещата, които се опитвах да скрия, беше мъката. Мислиш си: „О, това ще излекува раните ми“. Но не е така“, призна тя.

Повратната точка се случи по време на една от фотосесиите през 1999 г. Тогава моделът загуби съзнание по време на снимките. След това Наоми се записва за лечение на зависимости.

В документалния филм Наоми припомня и своите присъди, първата от които е постановена през февруари 2000 г., когато се признава за виновна за нападение над лична асистентка (тя бие момичето с телефон). Шест години по-късно няколко други служители на модела излязоха с обвинения в малтретиране.

Naomi Campbell was ‘killing’ herself with cocaine grieving Gianni Versace https://t.co/DLzUwGk9WB pic.twitter.com/7acNBLsIxp — New York Post (@nypost) September 21, 2023

"Що се отнася до грешките ми, винаги съм ги признавал. Реших да се лекувам. Това беше едно от най-добрите неща, които можех да направя за себе си по това време. Страшно е да взема огледало и да се погледна в него. Отне ми много години, за да го преодолея", каза тя.

Наоми добави, че сега помага на други да се справят с подобни трудности: "Ако в живота ми има хора, които обичам и виждам, че имат нужда от помощ, разбира се, че ще им я предложа. Много съм лоялна към хората, които обичам”.

Christy Turlington Burns, Linda Evangelista, Naomi Campbell, and Cindy Crawford close #VogueWorld 2023 in a fashion finale for the ages: https://t.co/17ABY2lohh pic.twitter.com/Frsqb38PkX — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 14, 2023

Документалният филм е посветен на Линда Еванджелиста, Синди Крауфорд, Наоми Кембъл и Кристи Търлингтън.

„Докато модната индустрия продължава да преосмисля себе си и ролята на жените в нея, този сериал е историята за това как четири жени надраснаха самата индустрия. Имената на Наоми, Синди, Линда и Кристи станаха толкова известни, колкото имената на дизайнери, които са ги облекли“, се казва в прессъобщението за проекта.