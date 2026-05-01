Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Ники Станоев влиза в студиото на подкаста „Кухнята след Ада“ със своя запазен стил - с чувство за хумор, самоирония и способността да превръща всяка ситуация в интересна история. Шоуменът, актьор и стендъп комедиант обаче показва и друга своя страна - тази на човек, който не се отказва лесно, дори когато кухнята започне да прилича повече на бойно поле, отколкото на сцена.

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“, като дори признава, че първоначално е очаквал да си тръгне много по-рано.

Поканата за участие му се струва почти като шега, но решението да влезе се оказва едно от най-интересните му преживявания до момента.

В кухнята намира неочаквана подкрепа от съотборници, а работата на станциите го изправя пред предизвикателства, които не е подозирал, че ще му харесат. Успява да спечели и признание за определени елементи от работата си, което му дава увереност да продължи напред. За него форматът не е просто кулинарно състезание, а сблъсък на характери - нещо, което отлично разбира като човек от сцената.

Ники не крие, че преди предаването рядко е готвил, но след участието си вече гледа на храната по различен начин. Днес дори влиза в кухнята у дома с желание и отношение, а любимите му моменти са тези, в които създава нещо вкусно за близките си.

Разговорът в подкаста преминава през любопитни теми - от това как би изиграл строгия образ на шеф Ангелов във филм до най-неочакваните кулинарни комбинации, които обича да експериментира. Заедно с водещия Станислав Иванов дори влизат в кухнята, за да създадат нестандартна интерпретация на бургер с фъстъчено масло, доказвайки, че хуморът и кулинарията могат да вървят ръка за ръка.

Извън кухнята, Ники говори и за пътя си към сцената - от първите осъзнати моменти в тийнейджърските години до днешния му живот пред публика. Признава, че сценичната треска никога не изчезва напълно, но именно тя държи артиста жив. Споделя и какво означава да задържиш вниманието на аудиторията в свят, в който всеки носи „сцена“ в джоба си.

За него най-ценният урок от Hell’s Kitchen е прост, но важен - да влагаш отношение във всичко, което правиш.

Как изглежда кухнята през очите на един комедиант? Кой го е изненадал най-много в отбора? И защо днес подхожда към готвенето с повече уважение?

