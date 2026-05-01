Любопитно

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“

1 май 2026, 09:36
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение
Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen
Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!
Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк
„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III
Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)
Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Ники Станоев влиза в студиото на подкаста „Кухнята след Ада“ със своя запазен стил - с чувство за хумор, самоирония и способността да превръща всяка ситуация в интересна история. Шоуменът, актьор и стендъп комедиант обаче показва и друга своя страна - тази на човек, който не се отказва лесно, дори когато кухнята започне да прилича повече на бойно поле, отколкото на сцена.

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“, като дори признава, че първоначално е очаквал да си тръгне много по-рано.

Поканата за участие му се струва почти като шега, но решението да влезе се оказва едно от най-интересните му преживявания до момента.

В кухнята намира неочаквана подкрепа от съотборници, а работата на станциите го изправя пред предизвикателства, които не е подозирал, че ще му харесат. Успява да спечели и признание за определени елементи от работата си, което му дава увереност да продължи напред. За него форматът не е просто кулинарно състезание, а сблъсък на характери - нещо, което отлично разбира като човек от сцената.

Ники не крие, че преди предаването рядко е готвил, но след участието си вече гледа на храната по различен начин. Днес дори влиза в кухнята у дома с желание и отношение, а любимите му моменти са тези, в които създава нещо вкусно за близките си.

Разговорът в подкаста преминава през любопитни теми - от това как би изиграл строгия образ на шеф Ангелов във филм до най-неочакваните кулинарни комбинации, които обича да експериментира. Заедно с водещия Станислав Иванов дори влизат в кухнята, за да създадат нестандартна интерпретация на бургер с фъстъчено масло, доказвайки, че хуморът и кулинарията могат да вървят ръка за ръка.

Извън кухнята, Ники говори и за пътя си към сцената - от първите осъзнати моменти в тийнейджърските години до днешния му живот пред публика. Признава, че сценичната треска никога не изчезва напълно, но именно тя държи артиста жив. Споделя и какво означава да задържиш вниманието на аудиторията в свят, в който всеки носи „сцена“ в джоба си.

За него най-ценният урок от Hell’s Kitchen е прост, но важен - да влагаш отношение във всичко, което правиш.

Как изглежда кухнята през очите на един комедиант? Кой го е изненадал най-много в отбора? И защо днес подхожда към готвенето с повече уважение?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Последвайте ни
Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Citroen 2CV се завръща, за да направи колите по-достъпни

carmarket.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 3 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 2 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 3 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Флагманът на Geely е на &bdquo;въздух&ldquo;, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег</p>

