Любопитно

Родителство без митове: „Ох, на мама!“ събира едни от най-добрите специалисти на двудневно събитие в София

Входът е свободен, но с предварителна регистрация

6 април 2026, 15:28
Родителство без митове: „Ох, на мама!“ събира едни от най-добрите специалисти на двудневно събитие в София
Източник: Ох, на мама!

З а поредна година „Ох, на мама!“ ще събере на двудневно събитие бъдещи и настоящи родители и специалисти от различни области.

На 16 и 17 май в зала 8 на Националния дворец на културата (НДК) в София, водещи лекари и експерти ще споделят знания, практически опит и лични истории, свързани с различните етапи на родителството.

Разговорите ще бъдат модерирани от водещите на събитието са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров – творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

От бременността до ранното развитие

Програмата на 16 май е насочена към периода на бременността и първите стъпки в развитието на детето. Сред ключовите теми са:

  • Значението на първите 1000 дни;
  • Проследяване на рискова бременност;
  • Подготовка за раждането: кога да се тръгне към болницата и как да се премине по-спокойно през процеса.

Специално внимание ще бъде обърнато на теми като постродилната депресия, емоционалните промени след раждането и изграждането на навици за сън през първата година.

В дискусиите ще се включат специалисти като д-р Надежда Римпова и д-р Иван Вецев, заедно с експертите Динка Негалова, Валентина Димитрова и Магдалена Дойчинова.

Ежедневието след раждането

На 17 май фокусът се измества върху практическите аспекти на грижата за новороденото и възстановяването на майката. Темите включват:

  • Кърмене: първи стъпки, трудности и решения;
  • Възстановяване на тялото: справяне с диастазата и физическа форма;
  • Здраве и права: имунизационен календар и юридическите права на жената преди и след раждане;
  • Живот с домашни любимци след появата на бебето.

През втория ден участие ще вземат Ася Демирева, Ваня Висарионова, Евгения Джаферович, д-р Пламен Масларски и адв. Величка Костадинова.

Инфлуенсърите Ипси Иванова и Ваня Джаферович също ще се присъединят към събитието и ще споделят своя личен опит и гледна точка.

Срещи, разговори и обмен на опит

Освен лекционната част, форумът предоставя възможност за директни срещи и разговори между родители и специалисти, насърчавайки обмена на реален опит.

И за да бъде преживяването още по-приятно, посетителите ще могат да се включат и в томбола с много и разнообразни подаръци.

Как да се включите?

Събитието е с вход свободен, но поради ограничения брой места е необходима предварителна регистрация. Участниците могат да изберат да присъстват само на един от дните или и на двата.

Важно е да се отбележи, че заявен интерес във Facebook не гарантира запазено място в залата.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Plasmon, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness.

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).


 

Източник:  „Ох, на мама!“    
