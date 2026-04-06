Родителство без митове: „Ох, на мама!“ събира едни от най-добрите специалисти на двудневно събитие в София

З а поредна година „Ох, на мама!“ ще събере на двудневно събитие бъдещи и настоящи родители и специалисти от различни области.
На 16 и 17 май в зала 8 на Националния дворец на културата (НДК) в София, водещи лекари и експерти ще споделят знания, практически опит и лични истории, свързани с различните етапи на родителството.
Разговорите ще бъдат модерирани от водещите на събитието са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров – творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.
От бременността до ранното развитие
Програмата на 16 май е насочена към периода на бременността и първите стъпки в развитието на детето. Сред ключовите теми са:
- Значението на първите 1000 дни;
- Проследяване на рискова бременност;
- Подготовка за раждането: кога да се тръгне към болницата и как да се премине по-спокойно през процеса.
Специално внимание ще бъде обърнато на теми като постродилната депресия, емоционалните промени след раждането и изграждането на навици за сън през първата година.
В дискусиите ще се включат специалисти като д-р Надежда Римпова и д-р Иван Вецев, заедно с експертите Динка Негалова, Валентина Димитрова и Магдалена Дойчинова.
Ежедневието след раждането
На 17 май фокусът се измества върху практическите аспекти на грижата за новороденото и възстановяването на майката. Темите включват:
- Кърмене: първи стъпки, трудности и решения;
- Възстановяване на тялото: справяне с диастазата и физическа форма;
- Здраве и права: имунизационен календар и юридическите права на жената преди и след раждане;
- Живот с домашни любимци след появата на бебето.
През втория ден участие ще вземат Ася Демирева, Ваня Висарионова, Евгения Джаферович, д-р Пламен Масларски и адв. Величка Костадинова.
Инфлуенсърите Ипси Иванова и Ваня Джаферович също ще се присъединят към събитието и ще споделят своя личен опит и гледна точка.
Срещи, разговори и обмен на опит
Освен лекционната част, форумът предоставя възможност за директни срещи и разговори между родители и специалисти, насърчавайки обмена на реален опит.
И за да бъде преживяването още по-приятно, посетителите ще могат да се включат и в томбола с много и разнообразни подаръци.
Как да се включите?
Събитието е с вход свободен, но поради ограничения брой места е необходима предварителна регистрация. Участниците могат да изберат да присъстват само на един от дните или и на двата.
Важно е да се отбележи, че заявен интерес във Facebook не гарантира запазено място в залата.
ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК: https://ohnamama.bg/event
Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).