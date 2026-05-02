Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Х олестеролът е мастноподобно вещество, което се намира в тялото на всеки човек. Той не е вреден сам по себе си, но както всичко останало в живота, наличието на прекомерни количества от него може да причини проблеми. Високият холестерол увеличава риска от инсулт и много сърдечносъдови заболявания.

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения. Тези, които страдат от диабет, са изложени на по-висок риск от висок холестерол, а някои хора са просто генетично предразположени. Понякога за лечение на висок холестерол се използват медикаменти, но промените в начина на живот са първата линия на защита. За щастие съществуват много естествени начини, по които можете да подобрите баланса на холестерола в тялото си.