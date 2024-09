Кейт и Уилям отидоха на неделна служба в църква край Балморал

К ейт, принцесата на Уелс, направи първата си публична поява в неделя, след като обяви, че е приключила химиотерапията и ще се върне към някои обществени задължения, съобщи АП.

The Prince and Princess of Wales joined King Charles III and Queen Camilla for Church at Balmoral: https://t.co/0bWDEmchrp

Кейт и съпругът ѝ, принц Уилям, бяха видени в неделя да посещават църква заедно с крал Чарлз Трети и кралица Камила близо до кралското им имение Балморал в Шотландия.

Кейт, която е на 42 години, съобщи на 9 септември, че е приключила лечението шест месеца след като обяви публично, че страда от рак, без да уточнява какъв точно вид. Съобщението ѝ дойде шест седмици след като Бъкингамският дворец обяви, че кралят също се лекува от рак.

It’s really nice to see Prince William and Catherine, The Princess of Wales, attending Sunday church service today with their children at Crathie Kirk.

The Royal Family are in Balmoral and enjoying family time ❤️

Princess Catherine and Wills have become closer to their faith… pic.twitter.com/a5wAiWcRh4