Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

А генцията за гражданска защита на Газа съобщи, че седем души са били убити при три израелски въздушни удари на палестинската територия в събота. Говорител на агенцията, която действа под ръководството на Хамас, заяви, че трима души са били убити при удар по кола в района на град Газа, трима при друг удар по къща в Дейр ал-Балах и един е бил убит при трети удар в района на Нусейрат.

Междувременно жфисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обвини Хамас в нарушаване на прекратяването на огъня в ивицата Газа в събота и заяви, че в отговор израелските сили са убили петима „високопоставени терористи на Хамас“.

„Днес Хамас отново наруши прекратяването на огъня, изпращайки терорист на територия, контролирана от Израел, за да атакува войници на израелските отбранителни сили. В отговор Израел елиминира петима високопоставени терористи на Хамас“, заяви офисът на Нетаняху в врежата X, визирайки районите зад така наречената Жълта линия в Газа, откъдето израелските сили са се изтеглили. „Израел е спазил изцяло прекратяването на огъня, Хамас не... Отново призоваваме медиаторите да настояват Хамас да изпълни своята част от прекратяването на огъня“, призова Нетаняху.

Не става много ясно дали убитите петима са сред седемте жертви, за които съобщи Гражданската защита на Газа.

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври след повече от две години война, но ударите продължават, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.