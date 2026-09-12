Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

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Ф илмът Woman Unknown на датско-египетската режисьорка Мей ел-Туки спечели наградата „Златен лъв" на кинофестивала във Венеция. Церемонията бе излъчена на живо в сайта на форума.

Носителят на приза обяви председателката на журито на 83-тото издание на кинофестивала - режисьорката Маги Джиленхол. За отличието „Златен лъв" се конкурираха 21 заглавия.

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Матилд Арсел, която е в главната роля в драмата Woman Unknown, спечели купа „Волпи" за най-добра актриса. Филмът е копродукция на Дания, Швеция и Латвия. Историята е за млада детегледачка, която се готви да се омъжи за богатия си работодател непосредствено след края на Втората световна война. Тя обаче крие тайна интимна връзка от миналото с германски войник, която заплашва да съсипе репутацията ѝ.

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на продукцията Possible Love на южнокорейския режисьор Лий Чан-дон.

Призът „Сребърен лъв" за най-добър режисьор получи Иля Хржановски за филма си Dau - копродукция на Германия, Франция и Швеция.

Специалната награда на журито бе присъдена на продукцията Naza - единственият документален филм в тазгодишната основна програма. Режисьори са Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор.

Купа „Волпи" за най-добър изпълнител на мъжка роля получи Джон Малкович за участието си в Wild Horse Nine на Мартин Макдона. Той не присъстваше в залата и благодари за приза чрез видеообращение.

Наградата „Марчело Мастрояни" за най-добър дебют беше присъдена на френската актриса Малу Кебизи за ролята в 15/18 (A Place to Heal) на режисьора Седрик Кан.

Две продукции с българско участие имаха световна премиера на фестивала.

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„Гурия" на грузинския режисьор Леван Когуашвили беше показан в конкурсната програма Spotlight. Филмът е международна копродукция с участието на Грузия, Швейцария, Люксембург, България, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия. Българското участие е чрез продуцентската компания „Арт Фест“ на Стефан Китанов, която е сред копродуцентите на филма, а проектът е реализиран и с подкрепата на Националния филмов център.

Носителят на приза в конкурсната програма Spotlight се определя от публиката. Отличена бе копродукцията от Румъния, Германия и Белгия I Matter на режисьорката Алина Шербан.

Във Венеция беше и световната премиера на „До края на деня" (Сърбия-България-Словения-Черна Гора) на режисьора Йелена Максимович. Продукцията беше включена в състезателната програма „Хоризонти" на кинофестивала. Продуцент за България e PREMIERstudio, а асоцииран продуцент е Мира Сталева.

Наградата за най-добър филм в „Хоризонти” получи френско-белгийската продукция Un detour par Diane на режисьорите Ан Сиро и Рафаел Балбони.

Кинофестивалът беше открит на 2 септември. Американските актьори Джордж Клуни и Елън Бърстин бяха удостоени с почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество.

Водещи на заключителната церемония тази вечер бяха италианските актьори Грета Скарано и Никола Мопа.