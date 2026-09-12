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Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Симона Ръждавичка е първият гост в поредицата “Домът на Волята”

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Т андемът на Цвети Станева и Николай Начев-Дино постигна внушителен успех в LactoFlor - Битка на звездите срещу определяните за фаворити Симона Ръждавичка и Калоян Цветанов. Така дуото продължава в следващия етап на надпреварата, където ще се изправи срещу сериозни съперници в лицето на Ваня Запрянова и Светлин Митев, спечелили своя първи дуел миналата седмица.

Източник: NOVA

В звездния сблъсък двойките бяха вързани един за друг през цялото време, което изпита тяхната координация, търпение и умение за кооперативност. Битката стартира с надмощие за Ръждавичка и Калоян, но затруднение с логическата задача позволи на съперниците им да наберат преднина, която задържаха до самия край.

Племето на Канарите, получило право на участие в съревнованието, направи грешно предположение за победител и ще стартира със забавяне в предстоящата битка за територия в понеделник.

Източник: NOVA

Дигиталното присъствие на “Игри на волята” продължава да се разширява с първия епизод на новата поредица “Домът на волята. В него Ваня Запрянова посети водещата на подкаста “След Игрите” Симона Ръждавичка в родния й град Кюстендил. Зрителите ще могат да видят “Генерал Ръждавичка” в нова светлина, в домашна обстановка и сред любимите й хора. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Най-екстремното риалити в българския телевизионен ефир продължава в понеделник, 14 септември, от 20:00 ч. по NOVA с нови битки, нови обрати и завръщането на най-суровата територия в историята на предаването - Изолатора.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
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