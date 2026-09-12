Исус от „Игри на волята“: Махленското поведение на близнаците не ми харесва

О семкратният републикански шампион по спортна гимнастика Исус е специалният гост на Генерал Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. След ранното си отпадане от „Игри на волята“ той говори откровено за отношенията между участниците, напрежението между племената и поведението на близнаците, но разкрива и неподозирани истории от живота си извън екстремното риалити.

Една от темите, които предизвикват най-голямо любопитство, е необичайното му име. Исус разказва историята зад избора на родителите му и какво общо има тя с трудностите им да имат деца. Още по-интересен е фактът, че брат му носи името Христос. Как реагират хората, когато двамата се представят, случвало ли се е някой да не повярва, че това са истинските им имена и имало ли е конкуренция между братята?

Исус разкрива повече и за необикновеното си семейство. Баща му е румънец, а майка му - рускиня, а пред Симона Ръждавичка гимнастикът разказва как двамата се срещат и как съдбата ги отвежда в България.

Голяма част от живота на Исус е свързана със спортната гимнастика. Той е осемкратен републикански шампион и признава каква цена е платил за успехите си, кои са били най-тежките моменти в кариерата му и имало ли е период, в който

е бил готов да се откаже. Един от хората, които го вдъхновяват, е олимпийският медалист и бивш участник в „Игри на волята“ Красимир Дунев.

Исус поставя и важния въпрос получава ли спортната гимнастика признанието, което заслужава в България. Има ли достатъчно финансиране за развитието на спорта, какво трябва да се промени и колко трудно е да посветиш живота си на дисциплина, която изисква огромни лишения още от детска възраст?

Днес Исус предава наученото и на следващото поколение като треньор на деца. Именно тази част от живота му води до един от най-емоционалните моменти в разговора. Наред със сериозните моменти Исус разказва и за забавната страна на работата с най-малките – включително за признанието му, че понякога ролята на треньора стига дори до смяна на памперси.

Изненадата в студиото идва, когато Исус прави специален подарък на Симона Ръждавичка - гимнастически халки, свързани с една от най-големите легенди на българския спорт Йордан Йовчев. Жестът превръща разговора за гимнастиката в един от най-запомнящите се моменти от епизода.

Разбира се, Генерал Ръждавичка не пропуска и личния живот на своя гост. Какъв е Исус, когато не е в гимнастическата зала, кои са най-дразнещите му навици, лесно ли се влюбва и какви глупости е правил заради жена? Той отговаря и на въпроса, който със сигурност интересува част от зрителките - има ли жена до себе си в момента?

Било ли е смирението най-голямата сила на Исус или именно то му е попречило да бъде по-категоричен в играта? Какво би променил, ако получи втори шанс, и в правилното племе ли попадна? Отговорите - в новия епизод на „След Игрите Podcast“.

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.