Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи

22 декември 2025, 09:28
Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Почитаме Света Анастасия – покровителката на лекари и аптекари

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо

Д ългогодишните слухове за семейна вражда в клана Бекъм достигнаха нов драматичен обрат в неделя, 21 декември, когато Круз Бекъм публично заяви, че брат му Бруклин е блокирал него и родителите им Дейвид и Виктория в Instagram броени дни преди Коледа, предаде People

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи.

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

„НЕ Е ВЯРНО“, написа Круз, уточнявайки: „Мама и татко никога не биха спрели да следват сина си... Нека да разгледаме фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“

Слуховете за семейна вражда започнаха още през април, фокусирани около Бруклин и другия му брат Ромео. Смята се, че напрежението е възникнало, когато Ромео е излизал с Ким Търнбул, която преди това е била обвързана с Бруклин. Въпреки това, Търнбул и Ромео се разделиха през юни, след само седем месеца връзка.

През май слуховете за вражда в клана Бекъм се засилиха, когато Бруклин и съпругата му Никола Пелц отсъстваха от празненствата за 50-ия рожден ден на Дейвид, сред гостите на които бяха Том Круз, Гай Ричи и Гордън Рамзи.

Бруклин и Никола пропуснаха модното шоу на Виктория по време на Седмицата на модата в Париж през юни, за което медийни публикации твърдяха, че се дължи на присъствието на Търнбул на събитието. Ромео (23 г.), Круз (20 г.) и Харпър (14 г.) присъстваха заедно с майка си зад кулисите на нейното модно шоу за Седмицата на модата в Париж през 2024 г., но 26-годишният Бруклин не участваше – освен в кратки клипове от бебешката му възраст и детството.

Бруклин също отсъстваше от премиерата на червения килим на документалния филм в Лондон, докато Виктория и Дейвид позираха с другите си три деца.

Преди това се говореше, че Пелц е във вражда със свекърва си през 2022 г., след като актрисата е решила да носи рокля от висша мода на Valentino на сватбения си ден вместо рокля, проектирана от собствената марка на Виктория.

Въпреки това, Пелц многократно отрече тези слухове, заявявайки пред едно издание през август 2022 г., че първоначално Виктория е щяла да създаде дизайна на сватбената ѝ рокля. „И тогава няколко месеца по-късно тя осъзна, че ателието ѝ не може да го направи, така че тогава трябваше да избера друга рокля“, каза тя пред изданието.

Потребителите на Instagram не получават известие, когато са блокирани, и все още могат да виждат харесвания и коментари на публикации, които са споделени от човека, който ги е блокирал, според компанията. Блокирането на някого автоматично премахва всеки потребител от съответните списъци на следващи и последователи.

Източник: People, The Independent     
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 2 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 час
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 2 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 50 минути

Всичко от днес

