Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Д ългогодишните слухове за семейна вражда в клана Бекъм достигнаха нов драматичен обрат в неделя, 21 декември, когато Круз Бекъм публично заяви, че брат му Бруклин е блокирал него и родителите им Дейвид и Виктория в Instagram броени дни преди Коледа, предаде People.

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи.

Във видеото: Семейство на сър Дейвид Бекъм отпразнува в ресторант на Гордън Рамзи рицарската му титла

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

„НЕ Е ВЯРНО“, написа Круз, уточнявайки: „Мама и татко никога не биха спрели да следват сина си... Нека да разгледаме фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“

Cruz Beckham reveals Brooklyn Beckham blocked both him and their parents on Instagram:



“My Mom and Dad would never unfollow their son.. Let's get the facts right. They woke up blocked... As did I.” pic.twitter.com/8hlUjs0jjQ — Pop Base (@PopBase) December 21, 2025

Слуховете за семейна вражда започнаха още през април, фокусирани около Бруклин и другия му брат Ромео. Смята се, че напрежението е възникнало, когато Ромео е излизал с Ким Търнбул, която преди това е била обвързана с Бруклин. Въпреки това, Търнбул и Ромео се разделиха през юни, след само седем месеца връзка.

След Мегзит идва Бекзит: Хари и Меган тайно подкрепят Бруклин Бекъм

През май слуховете за вражда в клана Бекъм се засилиха, когато Бруклин и съпругата му Никола Пелц отсъстваха от празненствата за 50-ия рожден ден на Дейвид, сред гостите на които бяха Том Круз, Гай Ричи и Гордън Рамзи.

Бруклин и Никола пропуснаха модното шоу на Виктория по време на Седмицата на модата в Париж през юни, за което медийни публикации твърдяха, че се дължи на присъствието на Търнбул на събитието. Ромео (23 г.), Круз (20 г.) и Харпър (14 г.) присъстваха заедно с майка си зад кулисите на нейното модно шоу за Седмицата на модата в Париж през 2024 г., но 26-годишният Бруклин не участваше – освен в кратки клипове от бебешката му възраст и детството.

Cruz Beckham, 20, made a rare comment on his family rift after a Daily Mail report claimed David and Victoria Beckham had unfollowed their eldest son, Brooklyn, on Instagram. Responding on his IG Stories, Cruz – the youngest of the Beckhams’ three sons – wrote: “NOT TRUE. My mum… pic.twitter.com/YnevusSAHn — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 21, 2025

Бруклин също отсъстваше от премиерата на червения килим на документалния филм в Лондон, докато Виктория и Дейвид позираха с другите си три деца.

Преди това се говореше, че Пелц е във вражда със свекърва си през 2022 г., след като актрисата е решила да носи рокля от висша мода на Valentino на сватбения си ден вместо рокля, проектирана от собствената марка на Виктория.

Cruz Beckham claims Brooklyn has blocked him and parents https://t.co/Yjc37xWKQw pic.twitter.com/iUpVVePrYG — The Independent (@Independent) December 22, 2025

Въпреки това, Пелц многократно отрече тези слухове, заявявайки пред едно издание през август 2022 г., че първоначално Виктория е щяла да създаде дизайна на сватбената ѝ рокля. „И тогава няколко месеца по-късно тя осъзна, че ателието ѝ не може да го направи, така че тогава трябваше да избера друга рокля“, каза тя пред изданието.

Потребителите на Instagram не получават известие, когато са блокирани, и все още могат да виждат харесвания и коментари на публикации, които са споделени от човека, който ги е блокирал, според компанията. Блокирането на някого автоматично премахва всеки потребител от съответните списъци на следващи и последователи.