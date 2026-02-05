Свят

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

Каналът "ще осигури постоянен контакт между военните"

5 февруари 2026, 19:30
САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог
Източник: AP/БТА

С АЩ и Русия се споразумяха да възстановят военния диалог на високо равнище, след като старши руски и американски военни представители се срещнаха в Абу Даби, съобщи Европейското командване (EUCOM) на въоръжените сили на САЩ, цитирано от "Асошиейтед прес".

Споразумението беше постигнато след срещи между генерал Алексъс Гринкевич, който е върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа, и високопоставени руски и украински военни представители, се казва в съобщението.

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

Каналът "ще осигури постоянен контакт между военните, докато страните продължават да работят за траен мир", се казва в съобщението.

Военната комуникация на високо равнище беше преустановена през 2021 г., точно преди нахлуването на Русия в Украйна.

Гринкевич беше в столицата на Обединените арабски емирства, където днес е вторият ден от преговорите между американски, руски и украински представители за прекратяване на войната в Украйна.

Русия не изключва контакти със САЩ през следващите дни

Делегациите от Москва и Киев бяха придружени в столицата на ОАЕ от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, заяви Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който присъстваше на срещата.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Русия САЩ
