​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

Б руклин Пелц Бекъм и Никола Пелц Бекъм подновиха брачните си обети три години след сватбата си, пише People.

26-годишният главен изпълнителен директор на Cloud23 и 30-годишната актриса от сериала Мотел Бейтс публикуваха в понеделник, 11 август, романтична фотосесия в Instagram, разкривайки за първи път как е изглеждало специалното събитие. Снимките се появяват само дни след като списание People потвърди, че двойката – женена от април 2022 г. – отново си е казала „Да“ на 2 август.

В първата серия кадри, качени като общ пост и озаглавени „само любов 🤍“, Бруклин е заснет как гледа нежно към съпругата си с ръка на гърдите, целува я по бузата и стои до нея на балкон. И двамата са облечени в елегантни сватбени тоалети.

В следващите фотосесии, споделени поотделно, се виждат още детайли от външния им вид. Никола носи кремава рокля с голи рамене и флорални орнаменти в корсажа. В косата ѝ има бяла лента с цветя, която по време на церемонията заменя с прозрачен воал. Бруклин избира елегантен, но непретенциозен черен костюм и панталон, бяла риза без вратовръзка и слънчеви очила.

Двамата са заснети как се държат за ръце, Никола – с букет в едната, а на други кадри си разменят целувка на стълбище с червен килим. На един от най-впечатляващите кадри двойката стои пред стотици бели цветя, усмихвайки се един на друг, докато подновява обетите си.

„Завинаги моето момиче“, написа Бруклин към своя публикация, а Никола озаглави своята с „Във всеки живот“.

В последната серия снимки Никола показа моменти с близки и семейството – сред тях брат ѝ Брадли Пелц и родителите ѝ Нелсън и Клаудия Пелц. „Този ден означаваше толкова много за нас 🤍“, написа тя.

A fairly tale comes true - again - Brooklyn and Nicola Peltz Beckham renewed their wedding vows after 3 years of a happy marriage 💍 pic.twitter.com/pRVs6Dkfpk — Nicola Peltz Beckham Source (@NicolaPeltzInfo) August 11, 2025

Източник, близък до двойката, сподели пред People, че церемонията е била „в чест на любовта и ангажираността, които са изградили заедно през годините, и за създаване на спомен, който ще остане с тях завинаги“. Бруклин я описва като „красиво“ събитие: „Просто искахме нещо наистина красиво – сладък спомен“, каза той на Airbnb Originals Experience в Лос Анджелис на 6 август.

„Честно, бих подновявал обетите си с нея всеки ден“, добави той. „Най-важното е да намериш човека, с когото искаш да прекараш целия си живот. Това те оформя като личност. Беше наистина сладко и забавно.“

Попитан дали ще татуира и новите си обети, както направи с тези от сватбата през 2022 г., Бруклин се пошегува, че първо трябва „да намери място“: „Тези всъщност бяха по-дълги от първоначалните“, каза той, описвайки брачния живот като „безкрайна романтична среща“.

Двамата започват връзката си през октомври 2019 г., обявяват я официално в Instagram през януари 2020 г. и се сгодяват седем месеца по-късно. Женят се през април 2022 г. на тържество с черен дрескод в семейното имение на Никола в Палм Бийч, Флорида.

Бруклин Бекъм, най-големият син на световноизвестната двойка Дейвид и Виктория Бекъм, и Никола Пелц Бекъм са обект на засилен обществен интерес от началото на връзката си през октомври 2019 г. и последвалия им брак през април 2022 г. Тяхната сватба, проведена в семейното имение на Пелц във Флорида, събра значително медийно внимание. Оттогава насам, отношенията между младоженците и семейство Бекъм, често наричани "кланът Бекъм", са обект на множество спекулации за напрежение. Публикации в медиите многократно повдигаха въпроси за т.нар. "вражда Бекъм", сочейки предполагаем разрив между Никола Пелц Бекъм и свекърва ѝ Виктория Бекъм. Сред цитираните инциденти е твърдението, че Виктория е "откраднала" първия танц на сватбата на двойката през 2022 г., което е довело до огорчение у Никола. Допълнително напрежение се появи и с отсъствието на Бруклин и Никола от 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм през април 2025 г., събитие, на което присъства останалата част от семейството.