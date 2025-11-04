Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Д вайсет и пет трофея, 115 мача за националния отбор на Англия, пет международни турнира и безброй незабравими голове. Постиженията му трудно могат да бъдат надминати, но във вторник сутринта Дейвид Бекъм получи медала, който винаги му е убягвал през 21-годишната му кариера и след нея, пише Daily Mail.

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор, където получи рицарското си звание за заслуги към спорта и благотворителността.

Всичко започва в обикновен заден двор в лондонския квартал Лейтънстоун,

когато малкият Дейвид тренира свободните удари, които по-късно ще станат легендарни, под зоркия поглед на баща му Тед.

През 1993 г. той подписва като юноша с „Манчестър Юнайтед“ – ход, който се оказва катализатор за години на последователни успехи както на терена, така и извън него. До днес Бекъм остава единственият британски футболист, спечелил шампионски титли в четири различни държави, започвайки с шест титли от Висшата лига в Англия.

Под ръководството на сър Алекс Фъргюсън печели и две Купи на Англия, както и става ключова част от легендарния „требъл“

на отбора през 1999 г., завършил с драматичната победа над „Байерн Мюнхен“ във финала на Шампионската лига.

През 2003 г. Бекъм подписва с „Реал Мадрид“, където се присъединява към звезди като Роналдо и Зинедин Зидан в редиците на т.нар. „галактикос“. След труден период с отбора, той печели единствената си титла от Ла Лига през 2007 г., малко преди да напусне Европа за ново предизвикателство в Съединените щати. В САЩ Бекъм се превръща в посланик на футбола чрез участието си в „Лос Анджелис Галакси“, с който печели десет трофея.

Краят на кариерата му идва във Франция – с „Пари Сен Жермен“, където подписва краткосрочен договор и завършва професионалния си път с титла от Лига 1 през 2013 г.

Легенда на английския футбол, Бекъм има 115 мача за националния отбор

– 58 от тях като капитан – след дебюта си срещу Молдова през 1996 г. под ръководството на тогавашния селекционер Глен Ходъл.

Въпреки множеството успехи, Бекъм така и не печели международен трофей с Англия, играейки под пет различни селекционери на пет големи турнира, включително три световни първенства. Сред най-запомнящите се моменти е последният му гол срещу Гърция, с който осигурява класирането на Англия за Мондиала през 2002 г.

Извън терена, бракът му с Виктория Адамс – бивш член на музикалната група „Spice Girls“ – през 1999 г. утвърждава звездния им статус далеч отвъд спорта.

Преди церемонията във вторник „Дейли Мейл“ разкрива, че именно Виктория е изработила костюма, който Бекъм носи при получаването на отличието. Проектът започва през юни, след като двойката разбира, че футболистът ще бъде удостоен с рицарско звание в рамките на кралските почести. „Дейвид често се шегува, че Виктория никога не му прави дрехи“, споделя техен близък приятел. „Когато научиха за церемонията, тя реши, че ще му ушие костюма сама – и го направи перфектно“.

Освен спортните си успехи, Бекъм е отдаден на редица благотворителни каузи. От 2005 г. е посланик на добра воля към УНИЦЕФ, а миналата година беше обявен за посланик на „Фондацията на краля“ – благотворителна организация, основана от Чарлз още през 1990 г.

„Винаги съм бил голям поддръжник на кралското семейство. Израснах в дом, където всички го обичаха“,

сподели Бекъм пред Town & Country по-рано тази година. „Когато кралят ме покани да се присъединя към фондацията му, веднага се обадих на майка ми – бях изключително горд и развълнуван“. Той допълни, че и двамата с краля споделят сходни интереси – „и двамата обичаме пчелите, природата и работата с младите хора“.

Съпругата му Виктория се разплакала, когато разбрала, че Бекъм ще бъде удостоен с честта. „Тя знае колко много биха се гордели с мен моите баба и дядо“, казва той. „Нашият крал е невероятен човек – не само през последните години, а от десетилетия“.

Бекъм е известен и със своя усет към стила – през 1998 г. е обявен за „Най-стилен мъж на годината“ от списание GQ и е лице на марки като H&M, Armani и Boss.