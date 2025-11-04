Любопитно

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

4 ноември 2025, 14:41
Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание
Дейвид Бекъм   
Източник: GettyImages

Д вайсет и пет трофея, 115 мача за националния отбор на Англия, пет международни турнира и безброй незабравими голове. Постиженията му трудно могат да бъдат надминати, но във вторник сутринта Дейвид Бекъм получи медала, който винаги му е убягвал през 21-годишната му кариера и след нея, пише Daily Mail.

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор, където получи рицарското си звание за заслуги към спорта и благотворителността.

Всичко започва в обикновен заден двор в лондонския квартал Лейтънстоун,

когато малкият Дейвид тренира свободните удари, които по-късно ще станат легендарни, под зоркия поглед на баща му Тед.

През 1993 г. той подписва като юноша с „Манчестър Юнайтед“ – ход, който се оказва катализатор за години на последователни успехи както на терена, така и извън него. До днес Бекъм остава единственият британски футболист, спечелил шампионски титли в четири различни държави, започвайки с шест титли от Висшата лига в Англия.

От футболното игрище до двореца: Бекъм получава най-високата чест
10 снимки
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония

Под ръководството на сър Алекс Фъргюсън печели и две Купи на Англия, както и става ключова част от легендарния „требъл“

на отбора през 1999 г., завършил с драматичната победа над „Байерн Мюнхен“ във финала на Шампионската лига.

През 2003 г. Бекъм подписва с „Реал Мадрид“, където се присъединява към звезди като Роналдо и Зинедин Зидан в редиците на т.нар. „галактикос“. След труден период с отбора, той печели единствената си титла от Ла Лига през 2007 г., малко преди да напусне Европа за ново предизвикателство в Съединените щати. В САЩ Бекъм се превръща в посланик на футбола чрез участието си в „Лос Анджелис Галакси“, с който печели десет трофея. 

Краят на кариерата му идва във Франция – с „Пари Сен Жермен“, където подписва краткосрочен договор и завършва професионалния си път с титла от Лига 1 през 2013 г.

Легенда на английския футбол, Бекъм има 115 мача за националния отбор

– 58 от тях като капитан – след дебюта си срещу Молдова през 1996 г. под ръководството на тогавашния селекционер Глен Ходъл.

Въпреки множеството успехи, Бекъм така и не печели международен трофей с Англия, играейки под пет различни селекционери на пет големи турнира, включително три световни първенства. Сред най-запомнящите се моменти е последният му гол срещу Гърция, с който осигурява класирането на Англия за Мондиала през 2002 г.

Извън терена, бракът му с Виктория Адамс – бивш член на музикалната група „Spice Girls“ – през 1999 г. утвърждава звездния им статус далеч отвъд спорта.

Преди церемонията във вторник „Дейли Мейл“ разкрива, че именно Виктория е изработила костюма, който Бекъм носи при получаването на отличието. Проектът започва през юни, след като двойката разбира, че футболистът ще бъде удостоен с рицарско звание в рамките на кралските почести. „Дейвид често се шегува, че Виктория никога не му прави дрехи“, споделя техен близък приятел. „Когато научиха за церемонията, тя реши, че ще му ушие костюма сама – и го направи перфектно“.

Освен спортните си успехи, Бекъм е отдаден на редица благотворителни каузи. От 2005 г. е посланик на добра воля към УНИЦЕФ, а миналата година беше обявен за посланик на „Фондацията на краля“ – благотворителна организация, основана от Чарлз още през 1990 г.

„Винаги съм бил голям поддръжник на кралското семейство. Израснах в дом, където всички го обичаха“,

сподели Бекъм пред Town & Country по-рано тази година. „Когато кралят ме покани да се присъединя към фондацията му, веднага се обадих на майка ми – бях изключително горд и развълнуван“. Той допълни, че и двамата с краля споделят сходни интереси – „и двамата обичаме пчелите, природата и работата с младите хора“.

Съпругата му Виктория се разплакала, когато разбрала, че Бекъм ще бъде удостоен с честта. „Тя знае колко много биха се гордели с мен моите баба и дядо“, казва той. „Нашият крал е невероятен човек – не само през последните години, а от десетилетия“.

Бекъм е известен и със своя усет към стила – през 1998 г. е обявен за „Най-стилен мъж на годината“ от списание GQ и е лице на марки като H&M, Armani и Boss.

По темата

Дейвид Бекъм рицарско звание футболна кариера Манчестър Юнайтед Реал Мадрид Англия Виктория Бекъм благотворителност модна икона Крал Чарлз III
Последвайте ни
Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 6 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 8 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 8 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 8 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 10 минути

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Любопитно Преди 13 минути

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата

<p>2 години след приемането на еврото: Какъв е животът с единната валута в&nbsp;Хърватия&nbsp;</p>

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

Свят Преди 41 минути

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 46 минути

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 1 час

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

България Преди 1 час

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 1 час

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

<p>Гутериш е &quot;дълбоко обезпокоен&quot;</p>

Гутериш призова: Спазвайте мирното споразумение в Газа

Свят Преди 1 час

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа, имащо за цел да преустанови разрушителната война между Израел и "Хамас"

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Свят Преди 1 час

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България Преди 1 час

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 1 час

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Свят Преди 1 час

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява най-големите сътресения на 20-ти век

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Любопитно Преди 1 час

Хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 1 час

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Левски отправи голяма молба

Gong.bg

Ясни са съперниците на "лъвиците" за СП в Бразилия

Gong.bg

Почина Дик Чейни - архитектът на „войната срещу терора“

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg