Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази

5 февруари 2026, 18:31
Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна
З адържан е 40-годишен мъж, в чийто дом са открити пет вида наркотици, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази.

Мъжът е задържан в район „Младост“, непосредствено след сделка с наркотици. Арестуваният е криминално проявен. Случаят се разследва. 

Преди два дни, отново по време на сделка, във Варна бе задържан 27-годишен мъж, а в дома му бяха намерени 20 хиляди евро, кокаин, над 300 грама матамфетамин и 980 грама марихуана.

Източник: БТА, Мила Едрева    
Наркотици Варна
