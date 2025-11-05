Любопитно

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Дизайнерката вече има право да бъде наричана Лейди Бекъм – учтива титла, която се присъжда на съпругата на мъж, посветен в рицарство

5 ноември 2025, 12:38
Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър
В иктория Бекъм промени името си, след като съпругът ѝ Дейвид бе удостоен с рицарско звание от крал Чарлз.

50-годишният бивш футболист бе отличен във вторник в замъка Уиндзор за изключителния си принос към спорта и благотворителността.

Докато съпругът ѝ празнуваше, че вече е сър Дейвид Бекъм, Виктория също получи ново обръщение.

Съгласно кралската традиция, модният магнат и бивша звезда на Spice Girls вече има право да бъде наричана Лейди Бекъм – учтива титла, която се присъжда на съпругата на мъж, посветен в рицарство. Макар използването ѝ да не е задължително, Виктория е избрала да приеме новата чест, съобщава Mirror.

Все още не е ясно кога тя ще започне да използва официално титлата, а профилите ѝ в социалните мрежи остават непроменени след церемонията.

От Daily Mail са потърсили коментар от представител на дизайнерката. Това се случва, след като Виктория не скри гордостта си от Дейвид по време на церемонията, публикувайки трогателни думи и снимки в социалните мрежи.

Модната дизайнерка призна, че „никога не се е чувствала по-горда“ от съпруга си, като сподели снимка от момента, в който сър Дейвид бе посветен в рицарство в замъка Уиндзор.

„Дейвид, от момента, в който те срещнах преди 28 години, винаги си бил толкова горд да представляваш страната си“, написа тя.

„Независимо дали е на терена или извън него, никой не обича Англия и не уважава кралското семейство повече от теб. Да те видя почетен от Краля днес е нещо, което ще ценя завинаги.“

„Постигнал си толкова много, а все още си същият мил, скромен и трудолюбив мъж, когото срещнах преди близо 30 години – най-невероятният съпруг и баща.“

„Никога не съм се чувствала по-горда. Сър @davidbeckham, всички те обичаме много xxx“

Фенове и знаменитости побързаха да го поздравят в коментарите.

Крис Дженър написа: „Поздравления!!!!! ❤️“, а Ричард Е. Грант добави няколко емотикона с пляскащи ръце.

Актрисата Хана Уодингъм коментира: „Това е МАГИЯ, НЕВЕРОЯТНО! @davidbeckham сияе. Поздравления.“

Легендарният лекоатлет Мо Фарах пък написа: „Гордея се с теб, както винаги, приятелю!“

След 25 трофея, 115 участия за Англия, пет международни турнира и безброй запомнящи се голове, Дейвид Бекъм добави още една чест към кариерата си – рицарско звание, единствената награда, която му се изплъзваше през повече от две десетилетия на успехи.

Крал Чарлз и новият рицар, които през последните години се сближиха заради общата си любов към градинарството и пчелите, се усмихнаха, ръкуваха се и размениха няколко думи по време на трогателната церемония.

След церемонията сър Дейвид призна, че е дълбоко развълнуван от признанието – и разкри, че Кралят го е похвалил за костюма, проектиран и ушит от Виктория като специален подарък.

„Имах голям късмет в кариерата си да постигна това, което съм постигнал, но да получа такава чест – да бъда рицар – е отвъд всичко, което някога съм си представял“, сподели той.

„Момче от източен Лондон, родено в Лейтънстоун, да бъде почетено в замъка Уиндзор от Негово Величество – най-уважаваната институция в света – това е изключително важно. Без съмнение, това е най-гордият момент в живота ми.“

Рицарското звание бележи ключов и дълбоко личен момент за един от най-великите английски футболисти. То е и сбъдната мечта, за която сър Дейвид вероятно не е вярвал, че ще се осъществи след дългото чакане.

23-годишният му син Ромео по-късно публикува семейна снимка с родителите си и братята и сестра си – Круз (20 г.) и Харпър (14 г.). Липсваше обаче най-големият син – 26-годишният Бруклин, с когото отношенията остават напрегнати.

Попитан дали е разговарял с крал Чарлз по време на церемонията, сър Дейвид каза: „Той беше доста впечатлен от костюма ми. Кралят е един от най-елегантно облечените мъже, които познавам, и често ме е вдъхновявал. Този костюм също бе вдъхновен от него – Виктория го изработи специално за случая.“

„Разглеждах снимки на Краля като млад, когато носеше сутрешни костюми, и си казах: ‘Точно такъв искам’. Виктория го направи – и изглеждаше перфектно.“

Бекъм бе посветен в рицарство заедно със сър Мел Страйд, бивш държавен секретар по труда и пенсиите, отличен за политическата и обществената си дейност.

Преданата му съпруга и гордите родители, Тед и Сандра, наблюдаваха с усмивки как той коленичи пред монарха, който го докосна с меча си по раменете, докато струнен квартет изпълняваше хита Golden от филма Ловци на демони.

Като дете Дейвид често пътувал с баба си и дядо си, за да гледа парада Trooping the Colour, а семейството му неизменно ставало по време на коледната реч на кралицата.

След церемонията сър Дейвид планира скромно празненство с близки приятели и семейството си. Очаква се да присъстват децата му Ромео, Круз и Харпър – но не и Бруклин и съпругата му Никола, с които отношенията остават обтегнати.

Когато през пролетта бе обявено, че Бекъм ще бъде посветен в рицарство, Бруклин не го поздрави нито публично, нито лично, докато братята му отпразнуваха новината шумно в социалните мрежи.

Преди десет години подобна чест за капитана на Англия изглеждаше невъзможна. През 2014 г. Бекъм бе на крачка от званието „Сър“, но процесът бе спрян заради съмнения относно предполагаема схема за избягване на данъци – по-късно призната за законна.

През 2017 г. той дори публично изрази разочарование от комисията по награждаването, след като бе изваден от списъка за рицарство.

Въпреки това Бекъм не спря благотворителната си дейност. През юни Daily Mail разкри, че е бил номиниран за наградата от УНИЦЕФ, с която работи повече от 20 години, и от Британския моден съвет.

Според източници, двете организации са „обсъдили кандидатурата му“ и получили изключително положителни отзиви. Мнозина били впечатлени от благотворителната му инициатива за рождения му ден, когато вместо подаръци Бекъм помолил близките си да дарят средства за подпомагане на деца – особено момичета – по целия свят.

