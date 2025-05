След Мегзит идва Бекзит: Хари и Меган тайно подкрепят Бруклин Бекъм

П ринц Хари и Меган Маркъл „тайно подкрепят“ Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц на фона на „почти еднаквите им семейни вражди“, твърди информация, цитиращ източници, близки до двойката. Твърди се, че херцогът и херцогинята на Съсекс са поканили двойката на вечеря в имението си в Монтесито, Калифорния, през последните седмици.

26-годишният Бруклин и 30-годишната Никола, които живеят в Лос Анджелис, са получили „непоколебима подкрепа“ от Хари и Меган,

които според съобщенията изпитват „съпричастност“ към тях, пише английското издание Daily Mail.

Кейти Хинд от „Дейли Мейл“ разкри тази седмица, че Бруклин е зарязал старите си приятели във Великобритания и е последвал примера на Никола, когато става въпрос за смесване с нови кръгове в Лос Анджелис. Дейвид и 51-годишната Виктория в момента са „съкрушени“ от семейната вражда, след като Бруклин и Никола забележимо не се появиха на честванията по случай 50-ия рожден ден на футболиста по-рано този месец.

