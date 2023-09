Кралският етикет не би одобрил това: Меган Маркъл с оскъден тоалет (СНИМКИ)

М еган Маркъл беше забелязана да носи чифт кремави къси панталони, докато присъстваше на баскетболен мач в инвалидни колички с принц Хари за началото на игрите „Инвиктус“.

Бившата членка на кралското семейство изглежда се наслаждава на новооткритата си свобода, тъй като не би могла да носи шорти според строгия кралски моден протокол. Що се отнася до късите панталони, само на малките момчета в кралското семейство е позволено да ги носят и то само докато навършат осем години. След това младежите трябва да носят дълги панталони като „безшумен маркер на класата“.

