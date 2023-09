Фенка на бургерите: Меган Маркъл с усмивка взе поръчката си (СНИМКИ)

М еган Маркъл, херцогинята на Съсекс, не се свени да се отдаде на доброто старо бързо хранене. Наскоро 41-годишната кралска особа беше забелязана да спира набързо до прозореца на In-N-Out Burger в Южна Калифорния.

Както Меган, така и съпругът ѝ принц Хари, неведнъж са споделяли, че са фенове на прочутите бургери, особено след като се преместиха от Великобритания в красивото си жилище в Монтесито.

Meghan Markle Picks Up In-N-Out Burger at the Drive-Through While Prince Harry Is at Invictus Games https://t.co/2G8sf8IAK7