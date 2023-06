"Вече няма какво да кажат“: Хари и Меган спират да дават интервюта

П ринц Хари и Меган Маркъл вече няма да дават телевизионни интервюта, което бележи и “края на една ера“ за двойката.

В редица интервюта на четири очи, може би най-известното от които е това с Опра Уинфри през 2021 г., самоотвержената кралска двойка многократно взе на прицел Двореца с редица взривоопасни твърдения, включително че е имало расизъм, насочен към неродения им тогава син Арчи.

Harry and Meghan to stop doing tell-all interviews as 'there's nothing left to say'https://t.co/Ys8Rx2a3hf pic.twitter.com/VY7ClZ3Shz