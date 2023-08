Instagram за милиони: Ето колко ще печели Меган Маркъл за публикация

С поред финансов експерт Меган Маркъл може да спечели доста пари, като публикува в Instagram.

„Бих очаквал тя бързо да стане един от най-следваните акаунти в Instagram“, каза експертът Ерик Шифър пред Daily Mail в събота.

„Имате знаменитости като семейство Кардашиян, които могат да получат 1 милион долара и повече за една публикация, рекламираща продукт. Няма причина Меган да не може да печели такива хонорари."

Meghan Markle 'is coming back to Instagram' with relaunch set to make her '$1m per post'https://t.co/NMfHVB88M0 pic.twitter.com/6qdZMNPMV5