Побеляването на косата може да бъде обратимо!

К осата побелява, защото клетките, произвеждащи пигмент, се заклещват саприклещени в космения фоликул, показват изследвания.

Сивата коса е неизбежна част от остаряването. Шансовете за побеляване на косата се покачват между 10% до 20% на всяко десетилетие след 30-годишна възраст, отбелязват от Библиотеката на Конгреса. На възраст между 61 и 65 години 91% от хората започват да проявяват известно побеляване на косата, според Мелиса Харис, доцент по биология в Университета на Алабама в Бирмингам.

Но защо косата побелява?

Цветът на косата, кожата и очите до голяма степен е резултат от пигментите, известни като меланини. Има два вида меланин в косата - еумеланин, който се съдържа в черна, кестенява и руса коса, и феомеланин в червената коса, според Националната медицинска библиотека.

Меланинът в косата се произвежда от клетки, известни като меланоцити, които „инжектират“ пигмента в ствола на всяка космите, докато растат. Тези клетки се намират в основата на космените фоликули - структурите в кожата, от които расте косата.

С възрастта броят на меланоцитите намалява. По-малко меланин води до посивяване на коса, докато липсата му - до побеляване.

Меланоцитите се генерират от малък брой меланоцитни стволови клетки в космения фоликул. Учените смятали, че група от тези клетки се размножавали непрекъснато, като някои от тези клетки от време на време мигрирали надолу по космения фоликул, за да узреят в меланоцити, според Grossman School of Medicine на Нюйоркския университет и NYU Langone Health.

