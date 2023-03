Открити са три нови вида редки светещи в тъмното червеи

В Япония са открити три нови вида редки светещи в тъмното червеи, които имат поразителна прилика с демони, описани във фолклора.

Новооткритите видове, носещи имената Polycirrus onibi, Polycirrus aoandon и Polycirrus ikeguchii, принадлежат към семейство животни, познати като четинести червеи, които обикновено се срещат в плитките води на японските реки и потоци. Изследователите публикуват своите открития в списанието Royal Society Open Science.

Rare 'demon fire' worms discovered in Japan bear a 'striking' resemblance to ancient demons, scientists say https://t.co/e8mjMiRSla — Live Science (@LiveScience) March 30, 2023

Съществата излъчват синьо и лилаво луминисцентно сияние, така че през нощта светят. Поради приликата си с древни митични същества се смята, че те може да са вдъхновили старите приказки за японски демони, или "йокаи", предполагат авторите на изследването в статията.

Prompt of the Day: Mermaid/Yokai

We all know what mermaids are about, right? The sea, the longing, the danger, etc. But what about Yokai? Yokai are an integral part of Japanese folklore; entities like demons, spirits, and magic animals. They can range from mischievous to deadly + pic.twitter.com/jv8X08uGac — ⚓KiraFumi ❤️ 仗世吉良 ☮️ week 2022 || August 16th-22nd (@KiraFumi2022) July 9, 2021

Имената са вдъхновени от японския фолклор. Например "ониби" (или огнен демон) е йокай, който приема формата на малка, плаваща топка светлина, която се появява в отдалечени планини и гори, за да заблуждава нищо неподозиращи пътници. "Аоандон" е въплъщение на човешкия ужас, създаден от комбинирания страх на групи хора, които се събират, за да разказват призрачни истории на светлината на сини хартиени фенери. Докато разказвали историите - както гласи суеверието - фенерите бавно угасвали и приглушената им бледосиня светлина разкривала призрака на демонична жена в бяло кимоно с остри, почернели зъби; нокти вместо ръце и рога, изникващи изпод дългата ѝ тъмна коса. "Икегучи" е единственото име, което не препраща към японския фолклор.

The Japanese saying "kappa being washed away by the river" refers to water-dwelling yokai (or demons) from Japanese folklore. It means that even masters or experts at something can make mistakes. A similar saying is "even monkeys fall from trees."#FolkloreThursday #yokai pic.twitter.com/SX3afqr7du — curious ordinary (@curiousordinary) March 19, 2020

Вместо това то е в чест на бившия директор на аквариума в Нотоджима, който е помогнал за откриването на червея. Червеите Polycirrus са наречени така заради израстващите от устата им пипала, които им позволяват да пресяват речните седименти в търсене на храна. Родът принадлежи към разнообразно семейство червеи, наречени четинести червеи или полихети - древни животни, датиращи поне от камбрийския период преди 505 милиона години, които са преживели всяко от петте масови измирания на Земята. Червеите с четина са наречени така заради грубата си, понякога токсична четина и са забелязани в почти всички водни местообитания, включително в близост до хидротермални извори с температура 60 градуса по Целзий на океанското дъно.

Сега изследователите искат да разберат как тези новооткрити червеи създават своята ефирна светлина.

Scientists have discovered three new marine worm species and named them after ancient Japanese demons or "yokai." Read to learn more. https://t.co/tMhFxbjygc — ScienceTimes (@ScienceTimesCom) March 31, 2023

Биолуминесценцията е "съкровищница на интересна и необичайна химия" и разбирането на механизмите зад нея ще помогне на изследванията в медицината и науките за живота, казва в изявление водещият автор на изследването Наото Джими, доцент по морска биология в Университета в Нагоя. "Възнамеряваме да използваме нашите открития, за да задълбочим разбирането си за молекулярната природа на това явление и да приложим тези знания за разработването на нови технологии в областта на науките за живота", каза той.