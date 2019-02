В ече са ясни големите победите на тазгодишните награди "Оскар".

Оливия Колман, Рами Малек и Лейди Гага са само част от звездите, които се прибраха с престижната статуетка.

И ако за киноманите това бе най-важната вечер, то същото важи за десетки модни критици, които следяха изкъсо как са облечени звездите.

Няма как да не започнем с черната рокля на Лейди Гага, която е дело на Alexander McQueen.

Не малко потребители в социалните мрежи обаче намериха известна прилика с култовата рокля на Одри Хепбърн, с която е облечена във вечната класика "Закуска в Тифани", пише E!News. Тоалетът на звездата е напълно изчистен, а красивата огърлица с голям диамант само допълва визията на звездата.

Let's all take a moment of silence to admire Lady Gaga's $30 million necklace that was last worn by Audrey Hepburn. #Oscars https://t.co/Daqeql9hTq pic.twitter.com/m3KnQoVLMr