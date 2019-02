В театър Долби в Лос Анджелис се състоя 91-вата церемония по връчването на наградите "Оскар". Отличията се присъждат в 24 категории.

Стартът на шоуто бе даден с изпълнение на "Куин" с Адам Ламбърт, които разтърсиха залата с парчето We will rock you. Последва изпълнение на We are the champions.

Наградата "Оскар" за най-добър филм отиде при "Зелената книга".

Лентата беше номинирана в пет категории тази година, като спечели три - най-добра поддържаща мъжка роля, най-добър оригинален сценарий и най-добър филм.

Роля в "Зелената книга" има и българинът Димитър Маринов. Той развя българския флаг на сцената при получаването на наградата.

Източник: Getty Images/Guliver

Голямата награда за най-добър актьор грабна Рами Малек за ролята му на Фреди Меркюри в "Бохемска рапсодия". Статуетката му връчиха Гари Олдман и Алисън Джени.

"Това е страхотен момент! Оценявам всички, които ме доведоха дотук и рискуваха с мен! Получи се. Благодаря на "Куин"! Благодаря ви, момчета, че ми позволихте да бъда част от вашата музика! Ще ви бъда задължен завинаги!", каза Малек от сцената на наградите.

Източник: Getty Images/Guliver

При дамите наградата за най-добра актриса отиде при Оливия Колман за "Фаворитката".

Това е първият "Оскар" и номинация за актрисата.

"Много обичах да си представям, че ще взема "Оскар" някой ден", каза през сълзи Колман и благодари на семейството и екипа си.

Източник: Getty Images/Guliver

Най-добър режисьор стана Алфонсо Куарон за "Рома". Това е четвъртият "Оскар" за Куарон. Наградата му връчи Гийермо дел Торо.

В категорията той се конкурираше със Спайк Лий за "Черен в клана", Павел Павликовски за "Студена война", Йоргос Лантимос за "Фаворитката" и Адам Маккей за "Вице".

Източник: Getty Images/Guliver

Филмът "Рома" досега е спечелил Златния лъв на Кинофестивала във Венеция. Печели и редица награди на филмови асоциации. Спечели 2 награди "Златен глобус" - за най-добър чуждоезичен филм и за най-добра режисура на Алфонсо Куарон. Имаше 7 номинации за наградите Бафта, от които спечели 4, включително за най-добър режисьор, най-добър филм и най-добър чуждоезичен филм. Печели наградата на Гилдията на американските режисьори. Печели за най-добър филм и режисура Изборът на критиците. Имаше 10 номинации за "Оскар".

Тази вечер на "Оскар"-ите филмът победи и в категориите за най-добър чуждоезичен филм и най-добро операторско майсторство.

Източник: Getty Images/Guliver

Продукцията проследява историята на мексиканско семейство през 70-те години на миналия век и е вдъхновен от детството на Куарон.

Източник: Netflix

Първата награда "Оскар" за вечерта

спечели актрисата Реджина Кинг в категорията за най-добра поддържаща женска роля за персонажа на Шарън Ривърс, майката на главната героиня във филма "Ако Бийл стрийт можеше да говори".

За същата роля Кинг получи "Златен глобус", наградата на Гилдията на американските актьори и наградата Изборът на критиците, така че експертите очакваха тя да получи и "Оскар".

Източник: Getty Images/Guliver

Конкуренти в категорията ѝ бяха Рейчъл Вайс и Ема Стоун, изпълняващи ролите на фаворитките на кралица Анна във "Фаворитката", Марина де Тавира, изпълняваща ролята на мексиканска сеньора в "Рома" и Ейми Адамс, изпълняваща ролята на съпругата на бившия американски вицепрезидент Дик Чейни във "Вице".

В категорията "най-добра поддържаща мъжка роля" статуетката грабна Махершала Али за филма "Зелената книга". Наградата му връчиха Даниел Крейг и носителката на "Оскар" Чарлийз Терон.

Махершала Али вече е печелил "Оскар" в същата категория. През 2017 г. той получи наградата за ролята си в "Лунна светлина".

Източник: Getty Images/Guliver

Призовете за звуков монтаж и за звуков микс грабна лентата, разказваща живота на легендата Фреди Меркюри, "Бохемска рапсодия".

"Оскар" за най-добър късометражен филм/анимация спечели Bao. Наградата в категория "най-добра анимация" отиде при "Спайдър-мен: В Спайди-вселената".

"Оскар"-ът за най-добър оригинален сценарий отиде при "Зелената книга" на режисьора Питър Фарели, по сценарий на Питър Фарели, Брайън Хейс Къри и Ник Валелонга.

За най-добър адаптиран сценарий статуетката отиде при "Черен в клана".

В категорията за визуални ефекти филмът победител е "Първият човек".

"Първият човек" – космическият филм на годината

Наградата за най-добра оригинална музика отиде при "Черната пантера". За най-добра оригинална песен бе обявена Shallow от "Роди се звезда".

"Тази награда е плод на много усилия. Работила съм много. Въпросът е не дали ще спечелиш, а да не се отказваш", каза през сълзи Лейди Гага.

Източник: Getty Images/Guliver

91-вите награди "Оскар" бяха раздадени на пищна церемония в театър Долби в Холивуд, като тази година най-значимата филмова вечер остана без водещ за първи път от 30 години насам.

Повторението на церемонията в ефир е тази вечер в 21:00 ч. по KINO NOVA. Тези, които са я пропуснали, могат да я гледат.

