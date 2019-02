А ктьорът Брадли Купър и певицата Лейди Гага изправиха на крака публиката на 91-вата церемония по раздаването на "Оскар"-ите с емоционално изпълнение.

Двамата се качиха на сцената в театър Долби, за да изпеят песента Shallow от филма на Купър "Роди се звезда".

Гага свири на пиано, докато Брадли Купър пееше, седнал до нея.

Малко по-късно Shallow донесе първата статуетка "Оскар" на Лейди Гага в категорията "най-добра оригинална песен".

Купър и Гага получиха много позитивни коментари в социалните мрежи.

"Брадли Купър и Лейди Гага, изпълнявайки Shallow, стопли сърцето ми".

Уоу!!! Невероятни Лейди Гага и Брадли Купър! Браво!".

"Искам тези двамата да се оженят, тогава ще бъда истински щастлива".

"Мога да ги гледам отново и отново. Между тях има химия", са малка част от реакциите в мрежата след изпълнението на двойката на "Оскар"-ите.

Watching @ladygaga and Bradley Cooper singing #Shallow again and again. Have mercy - the chemistry! I don’t look at my friends the way those two look at each other. (My friends are glad, by the way.) #Oscars