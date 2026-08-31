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„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Над два пъти повече зрители избраха водещия телевизионен канал пред втората телевизия в класацията, а риалити форматът отбеляза рекорден старт за последните три години

31 август 2026, 11:45
„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина
Източник: NOVA

В неделната вечер NOVA постави началото на есенния си сезон с най-мащабното риалити предаване в телевизионния ефир – „Игри на волята“. В първия епизод на осмия сезон на екстремния формат водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов посрещнаха новите участници, които се впуснаха в приключението на живота си, разпределени в четири племена: Канари, Вулкани, Урагани и Обречени. Още в първата вечер зрителите имаха възможност да проследят оспорваната битка за територия, която предложи висок адреналин и напрежение до последната секунда. Според официалните пийпълметрични данни, почти 40% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са избрали програмата на NOVA, което е и най-високият резултат за старт на предаването в последните три години. Втората телевизия в класацията е с над два пъти по-малка аудитория по същото време.

Източник: NOVA

Тази седмица предстоят нови зрелищни битки в „Игри на волята“, а в неделя (6 септември) – LactoFlor - Битка на звездите ще предложи за първи път директен сблъсък между най-впечатляващите участници в историята на формата. Дванадесет мъже и дванадесет жени са готови да влязат в безкомпромисен сблъсък на сила, воля и стратегия. Те ще се състезават по двойки (мъж и жена), а на финала най-добрият тандем ще завоюва и награда от 20 000 евро.

Източник: NOVA

От 20 септември в 20:00 ч. се завръща и хитовото музикално шоу „Пееш или лъжеш“ с четвърти сезон. Първият епизод е на живо и ще подкрепи каузите на УНИЦЕФ България.

Източник: NOVA     
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