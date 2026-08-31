Любопитно

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е „нърд“

Роден в Ню Йорк, син на англичанин и българка и студент в „Канадския Харвард“, 19-годишният гений по машинно инженерство Матей Къркбрайд влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8, за да превземе Арената с точен ум и сарказъм

31 август 2026, 13:33
Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“
От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8
Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон

Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон
Ден преди началото: Какво разкриха за

Ден преди началото: Какво разкриха за "Игри на волята" 8 Павел и Ивет Лалова
„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“
Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта
Харалд V - от изгнанието през Втората световна война до норвежкия трон

Харалд V - от изгнанието през Втората световна война до норвежкия трон
Раду Шуляк: Битките в сезона на шампионите на “Игри на волята” ще са повече от зрелищни

Раду Шуляк: Битките в сезона на шампионите на “Игри на волята” ще са повече от зрелищни

О смият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ започна с гръм и зрелищни обрати. Докато Канарите се ширят в Резиденцията, а Ураганите опитаха от горчилката на Пустия плаж, племето на Вулканите грабна второто място и се премести в Стопанството.

Измежду червените воини на Вулканите ярко се откроява един изключително екзотичен участник - 19-годишният американски възпитаник Матей Къркбрайд, който пристига директно от Ню Йорк, за да превземе Арената.

Син на англичанин и българка, завършил българско училище в САЩ

Роден и израснал в Ню Йорк, Матей е син на майка българка и баща англичанин. Макар никога да не е живеел за постоянно в България, връзката му с родината на майка му никога не е прекъсвала.

Източник: NOVA

„Когато бях малък, отивахме на българско училище в Ню Йорк и беше много лудо. Научихме азбуката – 'А' за Агне, 'Б' за бедствие, пеехме народни песни и свиреха на гайда. Баница и мекици в Ню Йорк не правят така, затова много ги обичам!“, разказва с усмивка Матей.

Въпреки че е израснал с българските традиции, младежът откровено признава, че социалната игра и диалектите в шоуто ще са истинско изпитание за него: „Ако започнат да ми говорят на някакъв диалект, няма въобще да разбера какво казват. Но правя всичко възможно да подобря българския си!“

Геният от „Макгил“: Мозък за медицински роботи и отличник в машиностроенето

Матей не е просто симпатичен младеж с чаровен акцент, а истински интелектуален титан. В момента той е студент по машинно инженерство в престижния университет „Макгил“ в Монреал — институция, известна като „Канадския Харвард“, дал на света 12 нобелови лауреати.

Източник: NOVA

С пълна шестица (оценки A) по математика и физика, голямата мечта на 19-годишния гений е един ден да конструира прецизни роботи за медицински операции.

„Отличник съм, но не съм 'нърд' (зубрач) – аз съм от готините хора! Гледам на живота спокойно, обичам сарказма и шегите, въпреки че хората понякога не знаят как да реагират и става малко неловко.“

Защо „Игри на волята“?

Заразата по българското риалити го прихваща в Ню Йорк благодарение на негова съседка и приятелка българка. Всекидневните прожекции на шоуто превръщат Матей във заклет фен, решен един ден сам да стъпи на Арената.

Като свои основни козове той посочва плуването и логическите пъзели:

„На пъзелите мозъкът ми постоянно мисли логически схеми. Искам да играя със силните, защото да буташ напред със слабите е най-тъпото. Аз не съм губещ, аз съм герой! Тук съм, за да чуя на финала: 'Битката приключи, победителят е Матей Къркбрайд!'“

Дали логическият ум на инженерния гений и младежката му енергия ще изведат Вулканите до първото място и Резиденцията, предстои да видим в следващите епизоди на „Игри на волята“ 8!

19-годишен гений от Ню Йорк и „Канадския Харвард“ Матей Къркбрайд влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“
8 снимки
Матей Къркбрайд
Матей Къркбрайд
Матей Къркбрайд
Матей Къркбрайд

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Още по темата:

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8​

Игри на волята Матей Къркбрайд риалити шоу Вулканите студент Ню Йорк машинно инженерство медицински роботи българи в чужбина логически пъзели
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

България Преди 11 минути

Полицията е иззела оръжието и гилзите, срещу младежа е образувано бързо производство

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

България Преди 18 минути

Окончателните искания за плащане трябва да се внесат до 30 септември, а всички преводи от ЕК ще приключат до края на 2026 г.

Лиляна Панова Йорданова

Спешно издирване: 78-годишна жена от село Горна Диканя напусна дома си и изчезна

България Преди 32 минути

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

България Преди 39 минути

Той от своя страна я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си

Отбранителен щит

Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Свят Преди 39 минути

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

България Преди 45 минути

Според изпълнителния директор честите промени създават непредвидима среда за бизнеса

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Свят Преди 45 минути

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

България Преди 50 минути

Преди началото на заседанието майка му поиска отвод на съдебния състав

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

България Преди 55 минути

Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара

<p>Българите не знаят какво става с парите им за пенсия</p>

„Тренд“: Българите не знаят достатъчно за парите си за втора пенсия

България Преди 57 минути

Само 35% знаят, че средствата в личната им партида се натрупват и наследяват

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

България Преди 1 час

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

България Преди 1 час

Ратко Младич

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

Свят Преди 1 час

Осъденият за геноцид босненско-сръбски генерал почина на 84 години в ареста на ООН в Хага

Българин се удави в Гърция

Българин се удави в Гърция

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в морето край Ксанти

Снимката е илюстративна

Необичайно съжителство: Мечки окупираха басейна на семейство в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Черни мечки посещават дома няколко пъти седмично, а стопаните споделят как живеят безопасно редом с дивите животни

Няма български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Няма български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Свят Преди 2 часа

Това сочат данните на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg
1

Гургулиците и пъдпъдъците у нас намаляват

sinoptik.bg

„Ще го разглезиш“ и още 5 мита за сигурната привързаност, които е време да забравим

Edna.bg

Мирела Илиева: С Юлиан мога и да се смея, и да плача

Edna.bg

Моуриньо със закачка към журналистите: Колко струваше Диоманде?

Gong.bg

Какво се случва с Джокович?

Gong.bg

Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Nova.bg

„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Nova.bg