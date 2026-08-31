Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е „нърд“

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О смият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ започна с гръм и зрелищни обрати. Докато Канарите се ширят в Резиденцията, а Ураганите опитаха от горчилката на Пустия плаж, племето на Вулканите грабна второто място и се премести в Стопанството.

Измежду червените воини на Вулканите ярко се откроява един изключително екзотичен участник - 19-годишният американски възпитаник Матей Къркбрайд, който пристига директно от Ню Йорк, за да превземе Арената.

Син на англичанин и българка, завършил българско училище в САЩ

Роден и израснал в Ню Йорк, Матей е син на майка българка и баща англичанин. Макар никога да не е живеел за постоянно в България, връзката му с родината на майка му никога не е прекъсвала.

Източник: NOVA

„Когато бях малък, отивахме на българско училище в Ню Йорк и беше много лудо. Научихме азбуката – 'А' за Агне, 'Б' за бедствие, пеехме народни песни и свиреха на гайда. Баница и мекици в Ню Йорк не правят така, затова много ги обичам!“, разказва с усмивка Матей.

Въпреки че е израснал с българските традиции, младежът откровено признава, че социалната игра и диалектите в шоуто ще са истинско изпитание за него: „Ако започнат да ми говорят на някакъв диалект, няма въобще да разбера какво казват. Но правя всичко възможно да подобря българския си!“

Геният от „Макгил“: Мозък за медицински роботи и отличник в машиностроенето

Матей не е просто симпатичен младеж с чаровен акцент, а истински интелектуален титан. В момента той е студент по машинно инженерство в престижния университет „Макгил“ в Монреал — институция, известна като „Канадския Харвард“, дал на света 12 нобелови лауреати.

Източник: NOVA

С пълна шестица (оценки A) по математика и физика, голямата мечта на 19-годишния гений е един ден да конструира прецизни роботи за медицински операции.

„Отличник съм, но не съм 'нърд' (зубрач) – аз съм от готините хора! Гледам на живота спокойно, обичам сарказма и шегите, въпреки че хората понякога не знаят как да реагират и става малко неловко.“

Защо „Игри на волята“?

Заразата по българското риалити го прихваща в Ню Йорк благодарение на негова съседка и приятелка българка. Всекидневните прожекции на шоуто превръщат Матей във заклет фен, решен един ден сам да стъпи на Арената.

Като свои основни козове той посочва плуването и логическите пъзели:

„На пъзелите мозъкът ми постоянно мисли логически схеми. Искам да играя със силните, защото да буташ напред със слабите е най-тъпото. Аз не съм губещ, аз съм герой! Тук съм, за да чуя на финала: 'Битката приключи, победителят е Матей Къркбрайд!'“

Дали логическият ум на инженерния гений и младежката му енергия ще изведат Вулканите до първото място и Резиденцията, предстои да видим в следващите епизоди на „Игри на волята“ 8!

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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