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Нови 12 претенденти атакуват Арената на “Игри на волята” тази вечер

Осем от тях ще получат шанс да започнат приключението на живота си

31 август 2026, 15:47
Нови 12 претенденти атакуват Арената на “Игри на волята” тази вечер
Източник: NOVA

С лед разтърсващия старт на осмия сезон на “Игри на волята” вчера, най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с нови оспорвани сблъсъци на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Дванадесет нови претенденти ще се впуснат в оспорвана битка за надмощие в опит да сбъднат мечтата си, но само най-добрите осем от тях ще получат шанс да се превърнат в истински легенди. Шест жени и шестима мъже ще тестват възможностите си в две зрелищни битки за бързина, издръжливост, точност и сила. Сред тях попадат танцьор, счетоводителка, IT специалист, гримьорка, професионален спортен съдия, както и човек, пропътувал хиляди километри, за да предизвика себе си.

Източник: NOVA

В новия епизод зрителите ще видят и първите сблъсъците при Канарите, Вулканите и Ураганите. Как се справят с оцеляването на Блатото Обречените и какви умения са нужни на един нюйоркчанин, за да превъзпита животните в Стопанството?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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