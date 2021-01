Шестте принципа на най-богатия човек в света

И лон Мъск е най-богатият човек в света, състоянието му надхвърли 185 милиарда долара. Това стана след като в четвъртък цената на акциите на автомобилната му компания Tesla се повиши отново на борсата.

Така Мъск измести от първото място основателя на Amazon Джеф Безос, който бе на върха в списъка на най-богатите хора на планетата от 2017 г. насам.

Elon Musk is now officially the richest man on earth with a net worth of $188.5bn https://t.co/LqkWuQ8SP5 — Financial Times (@FinancialTimes) January 7, 2021

Каква е тайната на успеха на Илон Мъск? Ето какво споделя той самият:

Не става въпрос за парите

Това е ключов момент във визията на Мъск за правене на бизнес. По време на интервю за Би Си Си през 2014 г. той казва, че не знае размера на състоянието си. "Не става дума за торба с пари. Просто имам акции в Tesla, SpaceX, SolarCity и пазарът оценява стойността им."

Мъск няма нищо против стремежа към богатство, ако то е „етично и почтено“, но твърди, че го движи нещо друго. И този подход определено се отплаща. През 2014 г. неговото състояние е оценено на 10 милиарда долара, сега – вече 185 млрд. Само през 2020 г. акциите на Tesla скочиха със 700%. За тези пари можете да купите автомобилни компании като Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler и пак ще ви останат и за Ferrari.

Мъск, който тази година навършва 50 години, обаче не планира да умре богат. Той каза, че ще похарчи по-голямата част от парите си за изграждане на база на Марс и няма да бъде изненадан, ако цялото му богаство отиде за този проект.

Elon Musk is now the richest person in the world

Here’s how he did it 👇https://t.co/GmhcSAu8Xs — BBC News (World) (@BBCWorld) January 7, 2021

Следвайте страстта си

Същата тази база на Марс до голяма степен обяснява това, което Мъск вижда като ключ към успеха. "Искам в бъдещето всичко да бъде по-добро. Искам да видя нови и вълнуващи неща, които ще направят живота ни по-добър."

Ако вземем например SpaceX. Мъск казва, че е създал тази компания, защото е бил разочарован от липсата на мащаб на американската космическа програма.

„Очаквах, че ще излезем извън пределите на Земята, ще изпратим човек на Марс, ще създадем база на Луната...", казва той. Това не се случи и тогава Мъск излезе с идеята за „марсианския оазис“ – изпращане на малка оранжерия до Марс. Той се надява проектът да спомогне за възраждането на интереса към изследването на космоса и да убеди правителството на САЩ да увеличи финансирането за НАСА.

Докато Мъск се опитва да реализира идеята си, осъзнава, че основният проблем е „не липсата на желание, а липсата на начини“. Оказва се, че космическите технологии са много по-скъпи, И ето! Ражда се идеята за създаване на най-евтините космически ракети в света.

Какво е най-важното в случая: в основата на идеята му не е желанието да забогатее, а човек да стигне до Марс.

Мъск казва, че се смята повече за инженер, отколкото за инвеститор. Той признава, че основната му мотивация е страстта му към решаването на технически проблеми. И именно това, а не размера на банковата му сметка, е мярката за успех за него. Той знае, че каквито и да са пречките, които компаниите му трябва да преодолеят, помага на всички останали в бранша да решат същите проблеми.

Илон Мъск например откри патентите на Tesla за общо ползване - по този начин той се надяваше да ускори развитието на електрическите превозни средства по целия свят.

Мъск е готов да сподели тайните на Tesla с конкурентите

Не се бойте да си поставяте амбициозни цели

Едно от най-необичайните неща за компаниите на Мъск е колко смели задачи си поставят за решаване. Той иска да революционизира автомобилната индустрия, да колонизира Марс, да изгради супер бързи влакове, които пътуват през вакуумни тунели, да интегрира изкуствения интелект с човешкия мозък и да революционизира слънчевата и батерийната индустрия. В това няма нито една обща линия. Всички тези проекти са точно същите футуристични фантазии, които могат да бъдат намерени в детските списания, публикувани в началото на 80-те години. Достатъчно е да се каже, че неговият тунелен бизнес се нарича „The Boring Company“ (което може да се преведе като „скучна компания“, но boring означава и „пробив, сондаж“).

Мъск не крие факта, че до голяма степен е вдъхновен от книгите и филмите, с които е израснал в Южна Африка.

Той смята, че невъзможността за реализиране на мащабни проекти е буквално вградена в повечето от съществуващите компании. Толкова много бизнесмени правят малки стъпки, казва Мъск. „Ако управлявате голяма компания и искате да направите малки промени към по-добро и нещо не се получи или се забави, никой няма да ви обвини. Например можете да кажете - нямам нищо общо с това, всичко е заради доставчици. Но ако си поставите наистина мащабни цели и не се справите с тях, със сигурност ще бъдете уволнен“, каза Мъск. Това, според него, обяснява защо повечето компании много бавно променят продуктите си към по-добро и не смеят да мислят за нещо съвсем ново. Неговият съвет е да насочите усилията си „към нещо, което наистина има значение“.

Не се страхувайте да рискувате

Тук всичко е очевидно. За да успеете, трябва да сте готови да рискувате, но Мъск е поемал повече рискове, отколкото повечето от колегите му.

До 2002 г. той вече е разпродал дялове в първите си две начинания - интернет пътеводителят Zip2 и компанията за онлайн плащания PayPal. Тогава той току-що е навършил 30 години и в сметките си вече има почти 200 милиона долара. Мъск казва, че е планирал да използва половината от състоянието си за бизнес, но всичко се оказва малко по-различно.

Новите му компании преминават през труден период и много предизвикателства. Първите три изстрелвания на SpaceX са неуспешни. Tesla преминава през трудности, свързани с дизайнерски, производствени и други проблеми. Точно тогава започва и световната финансова криза. Мъск е изправен пред много труден избор. "Можех да запазя парите за себе си и тогава моите компании вероятно нямаше да оцелеят. Или да инвестирам това, което имах, и тогава можеха да имат някакъв шанс", казва той. Мъск решава да се раздели с парите. В един момент той има толкова много дългове, че трябвало да взема назаем от приятели, само за да плати личните си ежедневни разходи, признава самият той в интервюто за Би Би Си.

Но плашела ли го е перспективата да фалира? Той твърди, че не. "Можеше да се наложи децата ми да ходят в държавно училище. Голяма работа! Аз самият бях в държавно училище."

Не обръщайте внимание на критиките

Това, което наистина го огорчава и разстройва е радостта, която много експерти и наблюдатели показват след негови неуспехи. Либералното злорадство беше поразително, много блогъри непрекъснато пророкуваха смъртта на Тесла. На въпрос, че мнозина виждат високомерие и арогантност в амбициите му, той отговаря: „Би било нахално да заявим, че ще направим нещо определено, а ние само казваме, че искаме нещо да постигнем и ще вложим всички усилия за това."

Мъск признава, че по време на създаването на SpaceX и Tesla той не е вярвал, че тези компании някога ще започнат да печелят. И никой друг също не е вярвал. Но Мъск игнорира апокалиптичните прогнози и въпреки това продължава напред. Защо го прави? Нека си припомним, че говорим за човек, който преценява успеха не по сумата спечелени пари, а по броя на съществените проблеми, решени в процеса.

А това освобождава ума. Той не се притеснява, че някой ще го смята за идиот, тъй като финансовото му сметки не са излезли. За него истински ценна е само реализацията на важни идеи.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems) — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021

Наслади се

Мъск е известен работохолик, който се хвали, че работи 120 часа седмично, за да поддържа производството на Tesla Model 3. Той обаче е и герой на множество скандали: даван беше на съд за клевета, използваше леки наркотици в ефир, а неведнъж писа скандализиращи постове в социалните мрежи.

Когато пандемията от новия коронавирус доведе до затварянето на завода на Тесла в Сан Франциско, той започна публично да протестира срещу карантинните ограничения. В пост в Twitter нарече паниката от коронавирус „глупост“, а препоръките хората да не напускат домовете си нарече „принудителен затвор“, определяйки ги като „фашистки“ и нарушаващи конституционните права.

През лятото той обяви намерение да се отърве от всичко, което има, тъй като собствеността му го "натоварва". Няколко дни след това Мъск зарадва Twitter с новината, че новороденият му син ще се казва "X Æ A-12 Musk".

Илън Мъск изуми света с името на бебето

Изглежда обаче, че подобно непредсказуемо поведение не пречи на бизнеса на Илон Мъск и амбициите му сега, както винаги, са високи. През септември той обеща, че в срок от три години ще пусне на пазара „неустоима“ кола с цена 25 000 долара, а всички нови автомобили на Tesla ще бъдат на пълен автопилот.

Миналата година завърши експлозивно за Мъск с изстрелването за изпитание на новата ракета Starship през декември, с която планира да изпрати хора на Марс. Гигантската ракета експлодира при кацане след шест минути успешен полет. Мъск нарече тези тестове „зашеметяващ“ успех.

Bloomberg: Илон Мъск е най-богатият човек на света

Tesla продаде почти 500 000 коли през 2020 г.

Илон Мъск искал да продаде Tesla на Apple

Илон Мъск каза кога човек ще кацне на Марс