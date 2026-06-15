България

Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград

Инцидентът е станал в района на „Неделен пазар“, при проверка са открити и два плика със зелена листна маса, реагирала на марихуана

15 юни 2026, 14:09
Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград
Източник: Istock

М ъж с агресивно поведение, отказал да се подчини на полицейски служители, е задържан в Районното управление в Димитровград. При инцидента е пострадал един от полицаите, а по-късно у задържания са открити вещества, реагирали на марихуана при полеви тест, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден вчера в 13:10 часа на спешния телефон за мъж, който се разхожда в района на „Неделен пазар“ във видимо нетрезво състояние и проявява агресивно поведение. На място са изпратени полицейски служители, които са го установили във вътрешността на пазара.

По данни, събрани от служителите на реда, преди пристигането им мъжът е счупил с юмруци предното панорамно стъкло на лек автомобил и е ударил водача му.

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При опит да бъде извършена проверка и да му бъдат поискани документи за самоличност, той е отказал да ги предостави, държал се е агресивно и е ударил по скулата един от полицейските служители.

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Мъжът е задържан и отведен в районното управление, където е установена самоличността му – 26-годишен украинец с адрес във Варна и статут на чужденец с временна закрила.

При последвалата проверка на багажа му са открити два плика със суха зелена листна маса с общо тегло 11 грама. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

Мъжът е настанен за лечение в болнично заведение. По случая е образувано досъдебно производство.

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