Образовението на Мъск: Вижте какво е учил най-богатият човек в света

Г лавният изпълнителен директор на Tesla и Space X Илон Мъск е на път да стане първият трилионер в света до 2027 г. Роденият в Южна Африка предприемач е една от най-влиятелните фигури в света. И така, какво е необходимо, за да бъдеш толкова успешен? Да имате фантастични дипломи от колеж?

Наскоро Мъск влезе в заглавията на вестниците, след като заяви, че наема служители и не се изискват фантастични дипломи, а се търсят само умения.

„Ако сте заклет софтуерен инженер и искате да създадете приложението на всичко, моля, присъединете се към нас, като изпратите най-добрите си работи на code@x.com. Не ни интересува къде сте учили или дори дали сте учили или в коя компания с „голямо име“ сте работили. Просто ни покажете кода си“, пише Мъск на страницата X.

Е, това не е първият път, когато Мъск говори за обучение, основано на умения, а не на традиционното образование. По-рано той спореше за необходимостта от образователна система, ориентирана към решаване на проблеми, вместо тази, основана на запаметяване и стандартизирани тестове.

И така, нека разгледаме образователната квалификация на Илон Мъск и тайната на неговия успех.

Ранният живот и училищното образование на Илон Мъск

Elon Musk came to North America at the age of 17 with just $2000, a backpack, and a suitcase of books. He funded his own education through college. He later left Stanford's Engineering and Physics graduate program with $110k in student debt. pic.twitter.com/dULfWQAEt8