СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

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П овече от 200 000 човешки живота са загубени в Европа от 2022 г. насам поради „тихия убиец“ – екстремните горещини. Това съобщиха в четвъртък от Световната здравна организация (СЗО), след като гореща вълна доведе до рекордни за май температури в някои страни.

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„Въздействията от изменението на климата са ясна и реална опасност, а най-непосредствената и смъртоносна тяхна проява са екстремните горещини“, заяви Ханс Анри Клуге, директор на СЗО за Европа.

„Горещината е тих убиец, но това не означава, че е неизбежен“, посочи Клуге по време на събитие в Берлин, на което бяха представени нови насоки за защита на човешкия живот от екстремни жеги.

Екстремните горещини засягат особено силно най-възрастните, най-младите и хората със сърдечни, бъбречни и други заболявания, причинявайки дехидратация, топлинен удар и обостряне на вече съществуващи медицински състояния.

Повечето от тези 200 000 смъртни случая са били „напълно предотвратими“, каза Клуге и допълни, че тази бройка е само „върхът на айсберга, тъй като милиони други хора са засегнати както физически, така и психически“.

Учените твърдят, че предизвиканите от човешка дейност климатични промени засилват екстремните явления, като метеорологични събития като горещи вълни, засушавания и наводнения стават все по-интензивни и чести.

Клуге подчерта, че Европа „се затопля по-бързо от всеки друг континент“. Насоките на СЗО призовават властите да внедрят ефективни системи за предупреждение при горещини и да подобрят комуникацията с уязвимите групи.

Документът настоява за повече действия за намаляване на излагането на екстремни жеги чрез мерки в градското планиране, като например създаване и поддържане на повече зелени площи. Други съвети включват социалните служби да проверяват дали по-възрастните хора приемат достатъчно течности, както и промяна в работните смени на служителите, за да избягват обедното слънце.

Въпреки че индивидуалните действия – като това да стоим далеч от жегата – са важни, „те не са достатъчни за борба със системна криза“, каза Клуге, като призова за „координиран, мощен и институционален отговор“.

В края на май вълна от екстремни жеги обхвана части от Западна Европа в безпрецедентно ранно начало на лятото. Това беше определено от ръководителя на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл като „брутално напомняне за ескалиращите последици от климатичната криза“.

Властите в Испания съобщиха миналата седмица, че тази година са регистрирали най-високия брой смъртни случаи, свързани с горещините, за месец май от 2015 г. насам.