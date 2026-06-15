Свят

„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна

Преди 150 години Александър II забранява украинските книги, но репресиите стават катализатор за раждането на нацията. Днес режимът на Путин съживява царските наративи, но според експерти това може да доведе до нов разпад на руската имперска идея

15 юни 2026, 13:10
„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна
Източник: iStock

П реди 150 години руският император Александър II подписва Емския указ. С него той налага строги забрани за ползването на украинския език и разпространението на украинската култура. Какво се случва после, пише Deutsche Welle.

Германският град Бад Емс е свързан по символичен начин с историята на Украйна. Преди 150 години руският император Александър II, който прекарвал почивката си в този град, подписва на 30 май 1876 г. Емския указ. С него са почти изцяло забранени печатането на книги на украински език, както и вносът им от чужбина. Украинската култура е подложена на изключителна репресия.

"Никога няма да съществува"

Няколко години по-рано - през 1863 г. вътрешният министър на Русия Пьотр Валуев нарича украинския език "малоруски” и заявява, че той "никога не е съществувал, не съществува и никога няма да съществува”. Документи от назначените от царя комисии по този въпрос показват ясно каква е целта - да се предотврати "каквато и да е представа, че Украйна може да се отдели от Русия, дори и в далечно бъдеще”.

Според Михаел Мозер, професор по славистика от университета във Виена, това е бил съзнателен опит да бъде заличен украинският език и да бъде спряно развитието му. Германският историк и професор от Кьолнския университет Герхард Симон казва: "Украинската идентичност по онова време се е смятала за вариант на руската и за заплаха за държавното и културно единство на царската империя”.

Театърът като ядро на украинската културна идентичност

Годините след подписването на Емския указ в украинската историография наричат "мъртви години”. Много интелектуалци и представители на културния сектор от Украйна са принудени да емигрират на Запад, а влиятелният вестник "Киевски Телеграф” е принуден да спре работа. След убийството на цар Александър II украинците виждат възможност за възраждане на културата си. Украинският филолог и етнограф Павло Житецки призовава това да стане с помощта на театъра.

Сценаристът Марко Кропивницки решава да се възползва от възможността и няколко месеца по-късно основава един от първите професионални украински театри в града, който днес носи неговото име - Кропивницки. Въпреки че Емският указ формално е в сила до 1905 г., се смята, че още през 1882 той вече не е бил валиден.

На 27 октомври същата година в театъра на Кропивницки се играе пиесата "Наталка Полтавка” пред напълно разпродадена зала. Тази пиеса се превръща в украинска класика, а креативността на авторите в Украйна процъфтява - появяват се пиеси, смятани за "златни класики”, в които често се засяга и темата за културната асимилация в Руската империя. Според Герхард Симон големият парадокс е, че точно репресиите на царския режим са истинският катализатор за изграждането на украинската нация. След Емския указ има още десетки опити да бъде унищожен украинският език.

Новите опити да бъде смачкана украинската идентичност

Днес режимът на Владимир Путин отново разпространява старите наративи от царската епоха за "историческото единство на руснаците и украинците”. Войната на Русия срещу Украйна е съпътствана от атака срещу украинския език, срещу украинската култура и идентичност в окупираните територии.

"Емският указ не е просто историческо минало. Все още се борим за правото да говорим на украински и да четем книги на украински, за да не бъде унищожена тази култура”, каза за ДВ Ирина Шмиличовска -  украинка, живееща в Кьолн. Надя Халабурда от "Асоциацията на украинските жени" в Германия вярва, че действията на Русия само ще укрепят украинската идентичност и украинския народ. "В крайна сметка това вече е довело два пъти до разпадането на Руската империя. Може да се случи и трети път”, казва тя.

Император Александър II вероятно би бил много изненадан да научи, че има и доста млади германци, които сега изучават украински. Курсовете по украински език в Германия са се увеличили значително през последните години. Според Федералната статистическа служба над 1250 души в момента изучават славянски езици, включително украински.

Източник: Deutsche Welle    
Александър II Емски указ украински език украинска култура Руска империя история забрани русификация Deutsche Welle 150 години
Последвайте ни
Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му

Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

carmarket.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 21 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 16 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград</p>

Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград

България Преди 12 минути

Инцидентът е станал в района на „Неделен пазар“, при проверка са открити и два плика със зелена листна маса, реагирала на марихуана

Снимката е илюстративна

Какво е алекситимия? Скритото състояние, обяснено накратко

Свят Преди 16 минути

,

Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 1 час

Доброто настроение ще бъде двигател на успешната работа в новите епизоди на риалити формата на NOVA

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Свят Преди 1 час

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Свят Преди 1 час

Според Москва ударите са били насочени единствено към военни обекти в украинската столица.

Откриха овъглено тяло в изгорял автомобил край Доспат

Откриха овъглено тяло в изгорял автомобил край Доспат

България Преди 2 часа

Полицията разследва причините за пожара и самоличността на загиналия

След инцидент с дрон: Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

След инцидент с дрон: Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

България Преди 2 часа

При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон

НСИ измери нулева месечна инфлация за май, годишната е 6,9%

НСИ измери нулева месечна инфлация за май, годишната е 6,9%

България Преди 2 часа

Годишната инфлация достига 6,9%, а хранителните продукти поевтиняват

Мариус Борг Хойби

Кралски скандал: Синът на норвежката принцеса е признат за виновен в изнасилване

Свят Преди 2 часа

Мариус Борг Хьойби не присъстваше в залата при четенето на присъдата, а се включи в заседанието чрез видеовръзка

<p>&bdquo;Престъпление срещу християнството&ldquo;: Зеленски с тежки обвинения към Москва</p>

Зеленски: Руският удар по Лаврата в Киев е престъпление срещу християнската култура

Свят Преди 2 часа

Украинският президент призова Г-7 за по-строги мерки срещу Русия

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди новината и заяви, че ключовият корабоплавателен маршрут през Ормузкия проток ще бъде отворен отново

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

България Преди 3 часа

Един от най-шокиращите, но за съжаление не и изолирани казуси, е когато родител реши да прехвърли отговорността за шофирането върху непълнолетното си дете, мислейки си, че така ще измами системата или ще се прибере безопасно у дома след употреба на алкохол. Пред лицето на закона обаче и двете решения носят тежки последици

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

България Преди 3 часа

Жена също е пострадала при инцидента, счупени са автомобилни стъкла

<p>КРИБ призова политическите партии за консенсус относно осигуровките в бюджетния сектор</p>

КРИБ призовава всички партии да се обединят около внесените в НС предложения държавните служители да плащат осигуровки

България Преди 3 часа

Ан Шедийн

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Свят Преди 3 часа

Причината за смъртта не беше оповестена

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

България Преди 3 часа

Експертите предупреждават за симптомите и риска през лятото

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

„Комфортът е красив затвор“: Сара Джесика Паркър развълнува хиляди дипломанти с урок за живота

Edna.bg

Лято в града: 10 идеи как да си подарим усещане за ваканция, дори когато сме на работа и далеч от морето

Edna.bg

Световното едва започна, а първата треньорска глава вече е на дръвника

Gong.bg

Повече от футбол: История за уважението и нидерландската следа в японския успех

Gong.bg

Мъж загина след падане в дълбок изкоп край Бургас

Nova.bg

НСИ: Нулева инфлация през май, на годишна база цените са с близо 7% по-високи

Nova.bg