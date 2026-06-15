Свят

С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

Първата дама на САЩ пристигна за ММА мачовете от веригата UFC,облечена в шикозен изцяло черен тоалет. Тя носеше кожено яке по своя запазен начин – наметнато върху раменете, съчетано с черна рокля по тялото и обувки на висок ток

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 14:32
С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом
Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

П ървата дама Мелания Тръмп пристигна за ММА мачовете от веригата UFC, организирани за рождения ден на президента Доналд Тръмп, облечена в шикозен изцяло черен тоалет.

Тя носеше кожено яке по своя запазен начин – наметнато върху раменете, съчетано с черна рокля по тялото и обувки на висок ток. Говорител на Първата дама съобщи за „Дейли Мейл“ (Daily Mail), че Мелания е облечена от глава до пети в „Долче и Габана“ (Dolce & Gabbana).

Тя носеше инкрустирана с диаманти огърлица с кръст, подобна на тази, която носеше покойната ѝ майка. Военен ескорт вървеше редом с нея, докато тя преминаваше по Южната морава към извисяващата се конструкция, наречена „Нокътят“ (The Claw), където се присъедини към съпруга си.

Бойната гала съвпадна с 80-ия рожден ден на президента и е част от честванията по случай 250-годишнината на САЩ. Събитието е продуцирано от „Фридъм 250“ (Freedom 250) – групата, която Тръмп създаде с указ, за да има творчески контрол над проявите.

По принцип Първата дама избягва да посещава събития на UFC заедно със съпруга си, но миналата година присъства на военния парад по случай 250-ия рожден ден на сухопътните сили на САЩ, който също се проведе на 14 юни.

Мелания събра погледите с драматична визия на Южната морава
9 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

От UFC издигнаха масивна конструкция на Южната морава на Белия дом, за да поберат около 4000 гости, като на президента беше предоставено правото да контролира разпределението на по-голямата част от билетите. Членовете на семейство Тръмп получиха едни от най-добрите места. Барън Тръмп беше настанен точно зад майка си и баща си.

Сред останалите членове на фамилията, забелязани на трибуните, бяха Иванка Тръмп и Джаред Къшнър, Доналд Тръмп-младши с новата си съпруга Бетина Тръмп, Ерик и Лара Тръмп с дъщеря им Каролина, Тифани Тръмп и съпругът ѝ Майкъл Булос, както и внучката Кай Тръмп.

Бащата на Мелания, Виктор Кнавс, също присъства и беше настанен в публиката близо до дъщеря си.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който в неделя отпразнува годишнина от сватбата си, също получи място близо до Октагона (клетката), където се провеждаха битките. Съпругата му Уша Ванс в момента е бременна с четвъртото дете на двойката.

Тръмп отдавна е близък с главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, който представи президента на Националната конвенция на Републиканската партия през 2024 г., и поради тази причина му позволи да организира първото в историята професионално спортно събитие на територията на Белия дом.

Огромна част от Южната морава бе покрита от „Нокътят“, като етаж под него бяха обособени съблекалните за момичетата от Октагона (Octagon Girls).

Бойците бяха забелязани да загряват в сградата „Айзенхауер“ (Eisenhower Executive Office Building) – пищната сива постройка в съседство с резиденцията, в която се помещава и офисът на вицепрезидента.

Зоната „Елипсата“ (The Ellipse) бе превърната във фен зона, където почитателите можеха да гледат битките, оборудвана с платен бар, продаващ бира „Bud Light“ за 12 долара.

Преди началото на събитието над Белия дом се събраха облаци и гръмотевични бури заплашиха да отложат мачовете. Шоуто обаче започна само с кратко закъснение заради времето.

По-рано в неделя официалната програма на президента предвиждаше празнична вечеря за рождения му ден в кръга на семейство Тръмп. Почти по същото време той обяви в платформата си „Трут Соушъл“ (Truth Social), че САЩ са постигнали сделка с Иран за прекратяване на войната там. Мирното споразумение вероятно ще бъде подписано в петък.

След края на UFC събитието в неделя вечер, президентът ще замине на нощен полет за Франция за срещата на върха на Г-7 (G7). Първата дама няма да присъства на тазгодишния форум на Г-7.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
Мелания Тръмп Доналд Тръмп UFC Белият дом Долче и Габана рожден ден семейство Тръмп Южна морава Дейна Уайт бойна гала
Последвайте ни
Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

Древна мексиканска пирамида рухна под напора на екстремното време

Древна мексиканска пирамида рухна под напора на екстремното време

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

carmarket.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 22 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 17 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали</p>

От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

Любопитно Преди 22 минути

Милиардерът разказа за тежките си студентски години, в които умишлено ограничил бюджета си за храна до абсолютния минимум

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Любопитно Преди 26 минути

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

България Преди 1 час

Произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост

,

Масова повреда на дронове в Австралия показва как всъщност работят те

Любопитно Преди 1 час

Безопасността на бъдещата авиация вече не зависи само от предотвратяването на аварии, а от способността на изкуствения интелект да взема решения в реално време

<p>Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград</p>

Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на „Неделен пазар“, при проверка са открити и два плика със зелена листна маса, реагирала на марихуана

Снимката е илюстративна

Какво е алекситимия? Скритото състояние, обяснено накратко

Свят Преди 1 час

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Свят Преди 1 час

Новите устройства ще се използват в Европа и са разработени в партньорство с австралийска компания.

<p>Три години след разстрела: Назначиха посмъртна експертиза на Алексей Петров</p>

Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му

България Преди 2 часа

Рядката посмъртна експертиза е назначена по делото за 2 милиона лева, което наследниците на бившата барета водят срещу прокуратурата. Вещи лица ще нищят психическото състояние на Петров чрез писма, документи и разпити на негови близки

<p>Страх край хижа &bdquo;Острица&ldquo;: Куче напада туристи и коли</p>

Агресивно куче край хижа „Острица“ на Витоша, туристи съобщават за два инцидента

България Преди 2 часа

По информация в социалните мрежи е подаден сигнал на тел. 112 след нападения над туристи в рамките на един ден.

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

Свят Преди 2 часа

Повече от 200 000 човешки живота са загубени в Европа от 2022 г. насам поради „тихия убиец“ – екстремните горещини. Това съобщиха в четвъртък от Световната здравна организация (СЗО), след като гореща вълна доведе до рекордни за май температури в някои стран

„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна

„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна

Свят Преди 2 часа

Преди 150 години Александър II забранява украинските книги, но репресиите стават катализатор за раждането на нацията. Днес режимът на Путин съживява царските наративи, но според експерти това може да доведе до нов разпад на руската имперска идея

Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва

Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва

Свят Преди 2 часа

Министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че всяка иранска атака ще получи незабавен отговор

,

Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 3 часа

Доброто настроение ще бъде двигател на успешната работа в новите епизоди на риалити формата на NOVA

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Любопитно Преди 3 часа

Най-малкият син на американския президент изненада феновете с нова прическа и стилна визия по време на мегаспектакъла на UFC, превърнал Южната морава в бойна арена за 60 милиона долара

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Свят Преди 3 часа

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Свят Преди 3 часа

Според Москва ударите са били насочени единствено към военни обекти в украинската столица.

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

Дъщерята на Тодор Колев журира комедийния фестивал, носещ името му

Edna.bg

„Комфортът е красив затвор“: Сара Джесика Паркър развълнува хиляди дипломанти с урок за живота

Edna.bg

Появиха се кадри: ето защо властите взеха спешни мерки и евакуираха Португалия

Gong.bg

Левски има сериозна конкуренция за футболист от Мондиал 2026

Gong.bg

Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие

Nova.bg

Мъж загина след падане в дълбок изкоп край Бургас

Nova.bg