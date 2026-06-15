С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

П ървата дама Мелания Тръмп пристигна за ММА мачовете от веригата UFC, организирани за рождения ден на президента Доналд Тръмп, облечена в шикозен изцяло черен тоалет.

Тя носеше кожено яке по своя запазен начин – наметнато върху раменете, съчетано с черна рокля по тялото и обувки на висок ток. Говорител на Първата дама съобщи за „Дейли Мейл“ (Daily Mail), че Мелания е облечена от глава до пети в „Долче и Габана“ (Dolce & Gabbana).

Тя носеше инкрустирана с диаманти огърлица с кръст, подобна на тази, която носеше покойната ѝ майка. Военен ескорт вървеше редом с нея, докато тя преминаваше по Южната морава към извисяващата се конструкция, наречена „Нокътят“ (The Claw), където се присъедини към съпруга си.

Бойната гала съвпадна с 80-ия рожден ден на президента и е част от честванията по случай 250-годишнината на САЩ. Събитието е продуцирано от „Фридъм 250“ (Freedom 250) – групата, която Тръмп създаде с указ, за да има творчески контрол над проявите.

По принцип Първата дама избягва да посещава събития на UFC заедно със съпруга си, но миналата година присъства на военния парад по случай 250-ия рожден ден на сухопътните сили на САЩ, който също се проведе на 14 юни.

От UFC издигнаха масивна конструкция на Южната морава на Белия дом, за да поберат около 4000 гости, като на президента беше предоставено правото да контролира разпределението на по-голямата част от билетите. Членовете на семейство Тръмп получиха едни от най-добрите места. Барън Тръмп беше настанен точно зад майка си и баща си.

Сред останалите членове на фамилията, забелязани на трибуните, бяха Иванка Тръмп и Джаред Къшнър, Доналд Тръмп-младши с новата си съпруга Бетина Тръмп, Ерик и Лара Тръмп с дъщеря им Каролина, Тифани Тръмп и съпругът ѝ Майкъл Булос, както и внучката Кай Тръмп.

Бащата на Мелания, Виктор Кнавс, също присъства и беше настанен в публиката близо до дъщеря си.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който в неделя отпразнува годишнина от сватбата си, също получи място близо до Октагона (клетката), където се провеждаха битките. Съпругата му Уша Ванс в момента е бременна с четвъртото дете на двойката.

Тръмп отдавна е близък с главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, който представи президента на Националната конвенция на Републиканската партия през 2024 г., и поради тази причина му позволи да организира първото в историята професионално спортно събитие на територията на Белия дом.

Огромна част от Южната морава бе покрита от „Нокътят“, като етаж под него бяха обособени съблекалните за момичетата от Октагона (Octagon Girls).

Бойците бяха забелязани да загряват в сградата „Айзенхауер“ (Eisenhower Executive Office Building) – пищната сива постройка в съседство с резиденцията, в която се помещава и офисът на вицепрезидента.

Зоната „Елипсата“ (The Ellipse) бе превърната във фен зона, където почитателите можеха да гледат битките, оборудвана с платен бар, продаващ бира „Bud Light“ за 12 долара.

Преди началото на събитието над Белия дом се събраха облаци и гръмотевични бури заплашиха да отложат мачовете. Шоуто обаче започна само с кратко закъснение заради времето.

По-рано в неделя официалната програма на президента предвиждаше празнична вечеря за рождения му ден в кръга на семейство Тръмп. Почти по същото време той обяви в платформата си „Трут Соушъл“ (Truth Social), че САЩ са постигнали сделка с Иран за прекратяване на войната там. Мирното споразумение вероятно ще бъде подписано в петък.

След края на UFC събитието в неделя вечер, президентът ще замине на нощен полет за Франция за срещата на върха на Г-7 (G7). Първата дама няма да присъства на тазгодишния форум на Г-7.