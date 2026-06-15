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Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

Директорът на бургаската дирекция Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта

15 юни 2026, 14:23
Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера
Източник: БГНЕС

Р аботник на 62 г. е починал, след като е паднал в изкоп с дълбочина над 30 метра на територията на кариера край бургаския комплекс „Горно Езерово", съобщиха от Дирекция „Инспекцията по труда - Бургас" към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

Директорът на бургаската дирекция Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма. Работил е като пазач. 

Работник почина след падане от скеле в Бургас

Тепърва предстои да изясним защо е отишъл точно там, където е паднал. Наш екип е на място и се извършва оглед, посочи директорът на инспекцията.

Въпросът е да се прецени в рамките на неговите задължения къде е трябвало да се движи и как е организирана маршрутната схема на обекта, допълни Васков.

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Припомняме, че на 9 април т.г. работник загина след падане от скеле в бургаския комплекс „Меден рудник“. Само няколко седмици по-късно, на 30 април, работник на ВиК загина при трудов инцидент на бургаската улица „Оборище“ по време на изкопни дейности, свързани с ремонт на водопреносната мрежа. По време на работата той е бил в изкоп, когато върху него е паднала земна маса, която го е затрупала.

На 9 юни т.г. друг работник пострада при трудов инцидент на железопътната линия между бургаския квартал „Долно Езерово" и Камено, след прехвърчане на електрическа искра.

Източник: БТА,  Галя Тенева    
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