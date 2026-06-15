България

Агресивно куче край хижа „Острица“ на Витоша, туристи съобщават за два инцидента

По информация в социалните мрежи е подаден сигнал на тел. 112 след нападения над туристи в рамките на един ден.

15 юни 2026, 13:40
Агресивно куче край хижа „Острица“ на Витоша, туристи съобщават за два инцидента
Източник: iStock

С игнал за агресивно куче в района на Витоша край хижа Острица беше разпространен в публикация във Facebook групата „Хижи и заслони“, като се съобщава за два инцидента с нападения над туристи в рамките на един ден и подаден сигнал на тел. 112. Това посочва Катрин Енчева в голямата Facebook група „Хижи и заслони“.

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Според публикуваната информация, цитираща разказ на Катрин Енчева, в събота нейни познати от Перник са преминавали в района на хижата в посока хижа Еделвайс и хижа Звездица, когато едно от кучетата, намиращо се при хижа „Острица“, е проявило агресия и се е опитало да ги ухапе. В публикацията се посочва, че животното е било с верига на врата и е било описано като „изключително зло“.

По думите в сигнала, групата туристи е успяла да се предпази, тъй като е била съставена от няколко души. По-късно същия ден те отново са преминали през района, като са потърсили съдействие от случаен турист с автомобил. В публикацията се твърди, че същото куче отново е било на място и е направило опит да ги нападне, включително като е било насочено към гумите на автомобила.

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В разпространения текст се посочва, че за случая е подаден сигнал на тел. 112. Енчева призовава туристите да бъдат предпазливи при преминаване през района на хижа „Острица“ и да сигнализират при проблем.

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