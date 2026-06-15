Древна мексиканска пирамида рухна под напора на екстремното време

Е кстремните метеорологични условия и покачването на морското равнище застрашават безценни обекти на световното културно наследство. Поразителен пример за това явление е срутването на 15-метрова каменна пирамида в Мексико, която стана жертва на все по-хаотичния глобален климат след безмилостни проливни дъждове, последвали историческа суша.

15-метровият квадратен паметник, разположен в щат Мичоакан, внезапно поддаде под натиска на непрестанните валежи, а южната му стена се срути в купчина отломки.

Пирамидата някога беше един от най-добре запазените паметници на цивилизацията на Кралство Мичоакан. Тя се намира в Иуатцио – изключително добре съхранен археологически обект, който включва още една пирамида, кула или крепост, както и няколко гробници.

Мястото е заселено за първи път преди 1100 години от коренни групи, говорещи езика науатъл. По-късно то става столица на народа пурепеча – единствената империя, която ацтеките така и не успяват да завладеят. Тази култура процъфтява и до днес.

Само една от пирамидите на обекта е повредена, но служители от мексиканския Национален институт по антропология и история (INAH) заявиха, че поне шест от нейните „стъпаловидни тела“ са в лошо състояние, включително външната стена, ядрото и подпорната стена.

Експертите обвиниха екстремните метеорологични условия, предхождащи събитието.

През юли 2024 г., в пика на лятото в Северното полукълбо, силни валежи и гръмотевични бури връхлетяха голяма част от Мексико. Това се случи след най-тежката суша в страната от 30 години насам, когато дъждовете бяха толкова оскъдни, че няколко езера пресъхнаха напълно.

'Bad Omen': An Ancient Pyramid in Mexico Collapsed Into A Heap of Rubble https://t.co/Ai8hHcXWKZ pic.twitter.com/Ndl3JBsOpj — ScienceAlert (@ScienceAlert) June 15, 2026

„Регистрираните преди това високи температури в района и последвалата суша предизвикаха пукнатини, които улесниха филтрирането на водата във вътрешността на предиспанската сграда“, се казва в изявление на института.

Оттам нататък срутването става практически неизбежно. Сега официалните лица са съсредоточени върху възстановяването на структурата на сградата „в полза на културното наследство на мексиканците“.

Когато миналото се сблъска с настоящето

Работата на археолозите е да изучават човешкото поведение в минали времена, но неизбежно техният труд е засегнат от съвременната човешка дейност.

Екстремното време и покачването на морското равнище, задвижвани от предизвиканите от човека климатични промени, се оказват сериозна заплаха за важни обекти на отминали култури.

Наскоро археолози установиха, че древни скални рисунки в Океания се рушат с ускоряващи се темпове заради климатичните промени. А проучване върху строителните материали на обекти от културното наследство в Европа и Мексико установи, че когато валежите се увеличат значително, това излага сградите на сериозен риск от повреда.

„Гневът на боговете“

Според Тариакуири Алварес, който се определя като жив потомък на племето пурепеча, неговите предци биха изтълкували разрушаването на пирамидата в Иуатцио като „лошо предзнаменование“.

В публикация във Facebook Алварес отбелязва, че преди пристигането на чуждите завоеватели в Мексико се е случило нещо подобно, и то защото боговете са били „недоволни“.

Само броени дни преди пирамидата в Мексико да рухне, емблематичната скална формация „Двойната арка“ (Double Arch) в Юта, САЩ, също се срути – най-вероятно поради променящите се нива на водата и ерозията.

Исторически обекти като тези са безценни места, които човечеството иска да запази за бъдещите поколения. Да ги гледаме как се рушат заради климат, драстично променен от собственото ни поведение, е меко казано тревожно – и то не само за древните божества.