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Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва

Министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че всяка иранска атака ще получи незабавен отговор

15 юни 2026, 13:06
Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва
Източник: БТА

И зраел няма да се оттегли от завзетите територии в Ливан и ако Иран атакува Израел вследствие на събитията в Ливан, Израел ще отвърне на удара, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, предаде Ройтерс.

Изявлението на Израел Кац е първият официален коментар от израелска страна след обявяването на споразумение между САЩ и Иран. Двете страни планират да се срещнат в петък в Женева, за да го подпишат, съобщи Пакистан, който е посредник в преговорите, припомня Асошиейтед прес.

Израел Кац заяви, че Израел планира да остане "за неопределено време" в териториите, които контролира в Ливан, както и в Сирия и ивицата Газа. Иран е обвързал временното споразумение за войната със спирането на израелските атаки срещу "Хизбула" в Ливан.

През последните две години и половина Израел е установил контрол над територии в Газа, Ливан и Сирия с обща площ от 1000 квадратни километра, припомня АП.

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Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир подчерта: "Споразумението на Тръмп не ни обвързва. Израел не е подчинен на Съединените щати. Ние сме независима и суверенна държава“, съобщи вестник "Таймс ъв Израел".

Той добави: „Ние не сме съучастници в това споразумение, което не гарантира нашата сигурност. Не трябва да се оттегляме от нито една територия [в Ливан], която нашите бойци са превзели.“

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви по-рано днес, че меморандумът за разбирателство, постигнат през нощта между Вашингтон и Техеран, не е обвързващ за еврейската държава.

„Израел не е подчинен на Съединените щати и ние сме независима и суверенна нация“, написа той в Туитър на иврит.

Задължението на израелското правителство е към неговите граждани, войници и еврейския народ, каза той.

"Всеки път, когато се поддавахме на международен натиск за сметка на сигурността на Израел, плащахме с кръв. Това беше вярно при споразуменията от Осло, беше вярно при споразумението за Ливан през 2006 г. и беше вярно във всеки период на сдържане в Газа, след което последва взрив в лицето ни“, каза Бен-Гвир, цитира думите му сайтът Джей Ен Ес (JNS) 

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"Позицията ми е ясна: ние не сме партньори в това споразумение, което не гарантира нашата сигурност и не ни обвързва по никакъв начин. Не трябва да правим компромиси с нищо по-малко от разформироването на "Хизбула", не трябва да се оттегляме от никаква територия, която нашите бойци са превзели и очистили от терористична инфраструктура, не трябва да се връщаме към ситуация, в която хиляди терористи седят на оградите на северните селища, и със сигурност не трябва да мълчим нито за миг пред огъня, насочен към държавата Израел", подчерта той.

Той  добави, че хората в Израел "обичат" Съединените щати и "са благодарни" на американския президент Доналд Тръмп, но че "държавата Израел не е бананова република".

"Народът на Израел е народ с 3000-годишна история, вечен народ, който не се страхува от дългия път; ние вярваме в Създателя, ние сме силен и горд народ, който се завърна в родината си силен и горд и вече не възнамерява да прекланя глава пред враговете си. Дните, в които евреите понасяха удари и мълчаха, са отминали. Никога повече!", заключи Бен-Гвир.

Премиерът Бенямин Нетаняху все още не е коментирал въпроса за споразумението между САЩ и Иран, нито за въпроса за Ливан, който, според съобщението на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, е включен в споразумението, посочва "Джерузалем Пост".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
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