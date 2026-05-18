Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин

Няколко секунди неловкост между Илон Мъск и Лей Дзюн, основател на технологичния гигант Xiaomi, взривиха социалните мрежи в Китай. Потребителите съзряха лична драма и ожесточено съперничество зад кадрите от държавния банкет в Пекин

18 май 2026, 11:21
Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция
Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета
Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"
Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми
Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан
Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона
Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Н яколко секунди неловко селфи между Илон Мъск и Лей Дзюн, виден китайски предприемач, се разпространиха като горски пожар в социалните мрежи в Китай, пише The New York Times.

Тази седмица вниманието на света беше насочено към химията между президента Тръмп и Си Дзинпин, най-висшия китайски лидер, по време на среща на върха. Но в китайските социални медии много по-голяма атракция се оказа неловката среща между двама други мъже: Илон Мъск и неговия съперник Лей Дзюн.

Краткото, напрегнато взаимодействие между г-н Мъск, който отдавна е технологичен идол в Китай, и г-н Лей, един от най-известните предприемачи в страната, стана вайръл. Това се случи, след като коментатори превърнаха няколко секунди от видеокадрите в истинска лична драма между двама бизнес конкуренти.

Г-н Мъск беше в Пекин с делегация от бизнес лидери, придружаващи г-н Тръмп на борда на президентския самолет Air Force One. В четвъртък той се присъедини към американски официални лица и китайски лидери на банкет в Голямата зала на народните представители. Там той седеше сам, докато цяла процесия от мениджъри се редуваха да сядат на празния стол до него, за да позират за снимки.

Той вече се мръщеше и видимо въздишаше отегчено, когато г-н Лей, милиардерът и основател на Xiaomi – една от най-големите китайски компании за електроника – се приближи към него и му направи знак, че иска да си направят селфи.

Г-н Мъск направи няколко гримаси, хвърли безразличен поглед, след което се престори на зает пред камерата, преди окончателно да забие поглед в собствения си телефон.

Клипът, дълъг само няколко секунди, стана хит почти веднага. Г-н Мъск дори го препубликува в своята социална платформа X (бившия Twitter), която е забранена в Китай, където правителството строго контролира медиите. Някои потребители смъмриха г-н Лей, че досажда на г-н Мъск. Други твърдяха, че се е изложил и е уронил престижа си, изглеждайки твърде сервилно, докато трети веднага скочиха в негова защита.

До петък следобед хаштагът #leijunelonmuskselfie имаше зашеметяващите 75 милиона гледания в Weibo, китайския еквивалент на X.

„Все едно маймуна се катери по дърво“, написа Лиуджишоу, влиятелен инфлуенсър в Weibo с 13 милиона последователи, определяйки молбата на г-н Лей като опит за социално катерене. „Без значение колко високо се изкачваш, веднага щом погледнеш нагоре, виждаш само дупе.“

Г-н Мъск е широко признат за фактора, който стимулира бруталната конкуренция в китайската индустрия за електрически превозни средства. Неговата компания Tesla произвежда половината от автомобилите си в Китай, но местните конкуренти бързо я настигат.

Xiaomi е точно един от тях. Компанията на г-н Лей започна с продажба на домакински уреди и евтини смартфони, преди да навлезе агресивно в производството на електромобили през последните няколко години. През април моделът SU7 на Xiaomi изпревари Model Y на Tesla, превръщайки се във втория най-продаван автомобил в Китай, според данни на автомобилната платформа Dcar.

Интернет пространството не губи време и веднага генерира десетки AI изображения на селфито от всякакви ъгли. Едно от тях размени лицата на двамата мъже, оставяйки г-н Мъск усмихнат, а г-н Лей – отегчен. Друг кадър, генериран от изкуствен интелект, показа двамата в гръб, вглъбени в телефона на г-н Лей, който му показва класацията по продажби на електромобили.

Не всички обаче смятат критиките към китайския милиардер за справедливи. Ли Дзи, друга известна личност в местните социални мрежи, написа, че г-н Лей няма нужда да боготвори никого.

„На държавен банкет от такъв калибър, нима той има какво да доказва?“, размишлява той. Селфитата с г-н Мъск, отбеляза коментаторът, всъщност са рутина за г-н Лей, който е позирал с него още през 2013 г. по време на обиколка във фабрика на Tesla в САЩ. „Илон Мъск прави невероятно яки неща. Този човек е толкова изключителен, че почти противоречи на здравия разум“, написа тогава г-н Лей след посещението си.

Ли Дзи добави още, че заснемането на кадъра всъщност е било умен ход за „привличане на вниманието чрез славата на водещ световен инфлуенсър“ в момент, когато целият свят гледа.

