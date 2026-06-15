Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

В Белгия започна производство на системи за откриване и противодействие на дронове, съобщиха местни медии. Уточнява се, че белгийско дружество разработва устройствата в сътрудничество с водещия в света австралийски производител на подобни системи.

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С това Белгия става първата страна в света извън Австралия, добила правото да изработва устройствата RfPatrol Mk2, като доставките се предвижда да бъдат изцяло за страни в Европа. Пояснява се, че преносимите системи имат приложение за граждански и военни цели.

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Предвижда се възможностите на белгийското производство да бъдат разширени и доставките да се извършват бързо, като се осигури съвместимост в работата на европейските въоръжени сили. Миналата година Белгия подписа договор с австралийското дружество за доставки на стойност 2,8 милиона евро. Белгийските власти приеха отделен бюджет за противодействие на дронове, след като в края на миналата година летището в Брюксел бе многократно затваряно заради появата на безпилотни летателни апарати.