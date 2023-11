Болестта на боксьора: Когато мозъкът бавно умира

Т ой е първият и единствен засега спортист в Германия, който говори открито за своя проблем: Ерих Грау, бивш състезател по американски футбол, предполага, че е развил хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ). Смята се, че от това рядко мозъчно заболяване е страдал и прочутият германски боксьор Рене Велер, който почина през лятото, съобщи Deutsche Welle .

68-годишният Грау, който е един от пионерите на американския футбол в Германия, никога няма да разбере със сигурност дали страда от тежката дегенеративна болест - обикновено тя се установява еднозначно само след аутопсия на мозъка.

Симптомите

Бившият футболист е наясно, че от над 20 години при него се проявяват симптомите, които учените свързват именно с въпросното заболяване: паметта му отслабва, все по-често е спохождан от главозамайване, а резултатите от изследвания с ядрено-магнитен резонанс показват, че мозъкът му атрофира. От известно време той има и сериозни трудности с координацията на движенията.

Erich Grau was a pioneer of American football in Germany. Today, he is the only former professional German athlete to speak publicly about the illness he is believed to suffer from: chronic traumatic encephalopathy (CTE). https://t.co/HMZPoTlgV9