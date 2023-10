Гъбични инфекции в мозъка: Каква е връзката със симптомите на Алцхаймер

С корошно проучване доказа, че често срещан вид гъбички проникват в мозъка на бозайниците и предизвикват токсични амилоидни плаки като тези, свързани с болестта на Алцхаймер, съобщи “Science Alert”.

Констатациите са направени сред експериментиране върху мишки, но изследването предполага, че ключов белег на някои невродегенеративни състояния може да произхожда от източници извън мозъка.

Амилоидните протеинови бучки, които се появяват между невроните, са силно свързани с болестта на Алцхаймер и обикновено се смятат за резултат от присъщ стрес или възпаление в мозъка.

През последните години обаче учените откриха признаци на обикновена гъбичка, известна като „Candida albicans“, в аутопсирани мозъци на хора с болестта на Алцхаймер и други невродегенеративни заболявания, като болестта на Паркинсон.

Това накара някои да твърдят, че външните инфекции могат да нахлуят в мозъка на бозайниците и да предизвикат вроден имунен отговор, който може да помогне за унищожаването на патогени, но които може също така да предизвикат симптоми, подобни на болестта на Алцхаймер, ако нещо се обърка.

