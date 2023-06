Знаете ли това: Какво е синдром на „Деня на мармота“

М ъж на 80 години постепенно започнал да чувства, че става свидетел на едни и същи събития отново и отново. Този обезпокоителен симптом, донякъде напомнящ на филма "Денят на мармота" от 1993 г., вероятно се е появил като рядко усложнение на болестта на Алцхаймер, според нов доклад по случая.

Според доклада, публикуван на 16 май в списанието BMJ Case Reports, мъжът се е оплакал на производителя на електронната си книга, тъй като смятал, че устройството непрекъснато показвало един и същи материал. Освен това се е свързал с техник за това, че телевизорът му многократно показвал едни и същи новини.

Когато описал своето затруднение казал: „Където и да отида, едни и същи хора са отстрани на пътя, едни и същи коли зад мен с едни и същи хора в тях... един и същи човек излиза от колите, облечен в същите дрехи, всички носят същите чанти, казват едни и същи неща... няма нищо ново."

Това състояние, наречено дежа веку със споменна конфабулация, понякога се наблюдава при невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер. Невродегенеративните заболявания са тези, при които клетките на централната нервна система спират да работят и в крайна сметка умират. Тези състояния се влошават с времето и все още не съществува лечение за тях.

Дежа веку се различава от по-познатото дежа вю, странното чувство, че сте изпитали настоящето преди. Докато дежа вю описва мимолетно усещане, дежа веку е постоянното усещане, че новите срещи са повторения на предишни преживявания.

Хората страдащи от дежа веку често нямат представа за състоянието си и развиват инвалидизиращи, подобни на заблуди фалшиви вярвания и поведения, за да оправдаят своето необичайно възприятие, пишат авторите на доклада по случая. Колективно, това фалшиво възприятие, съчетано с производството на фалшиви доказателства в подкрепа на това, е известно като споменна конфабулация.

Подобни случаи са описани и при други пациенти с невродегенерация, включително някои с Алцхаймер. Точната причина за това остава загадка, но някои предполагат, че дисфункцията на хипокампуса, част от мозъка, която помага за преобразуването на краткосрочните спомени в дългосрочни, може да доведе до "фалшиво чувство за припомняне", отбелязват авторите.

Дежа веку без споменна конфабулация също се наблюдава при някои неврологични заболявания, включително епилепсия на темпоралния лоб и травматично увреждане на мозъка, както и при психиатрични разстройства, като шизофрения. Наблюдавано е при един описан случай на човек, приемал 5-хидрокситриптофан съединение - химическия „пратеник“ на серотонин в тялото.

Невропсихологичната оценка на мъжа от случая, който разглеждаме, разкрила загуба на памет, импулсивно поведение и когнитивен спад, като той често обединявал две отделни истории в една. Сканирането на мозъка подчертало необичайно ниска активност в левия темпорален лоб, област от външния слой на мозъка, разположен зад лявото ухо, и фронталните лобове, като аномалиите били по-изразени вдясно, отколкото вляво.

Лекарите също изследвали цереброспиналната течност (CSF) на мъжа - тя обгражда и омекотява мозъка и гръбначния мозък. Те установили, че в CSF нивото на протеина амилоид бета-42 било намалено, докато нивото на тау протеина е било повишено - признаци на болестта на Алцхаймер.

На мъжа била приложена имунотерапия, вероятно защото неговите лекари също открили антитела в неговата CSF, но това лечение било прекратено поради липса на клинично подобрение. Четири години след началото на симптомите мъжът постигнал по-лоши резултати на когнитивните тестове, отколкото по време на първоначалната оценка.

„Неговите споменни симптоми на конфабулация продължават да се развиват“, пишат авторите на доклада по случая. Все пак „той продължава да си живее у дома и да се обслужва сам“.

