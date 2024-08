К осмосът е много, много студен. Базовата температура в космическото пространство е 2,7 келвина - минус 270,45 градуса по Целзий - което означава, че тя е малко над абсолютната нула, точката, в която спира молекулярното движение.

Но тази температура не е постоянна в цялата Слънчева система. Така нареченото „празно“ пространство - въпреки че всъщност не е празно - е много по-студено от планетите, луните или астероидите например, защото там няма какво да поглъща енергията, идваща от Слънцето.

И така, без да включваме обикновеното „празно“ пространство, кое е най-студеното място в Слънчевата система? И как изглежда то в сравнение с температурите на Земята?

