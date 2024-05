"Ос на злото": Къде се намира нашата Слънчева система

К олкото повече научаваме за света и Космоса, толкова повече ни се налага да се отказваме от представите за собствената си значимост. Открихме, че светът не е центърът на Вселената, около който се въртят всички обекти. След това открихме, че Земята се върти около Слънцето, и повярвахме, че вместо това тя е центърът на Вселената.

(Във видеото може да научите повече за: Според ново проучване първият живот в нашата слънчева система може да се е зародил на Марс)

Сега вече знаем, че и това не е така. Отказвайки се от идеите за собствената си значимост, сега използваме принципа на Коперник и неговия осъвременен астрономически близнак - космологичния принцип; ние на Земята не сме в центъра на Вселената, нито заемаме привилегирована част в нея.

Макар че областите в пространството могат да се различават - например Голямото нищо - гледана в достатъчно голям мащаб, Вселената е изотропна и хомогенна, или еднаква, където и да се намирате в нея.

