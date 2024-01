Кодът е разбит: Разкриха тайната на ретро рокля с таен джоб и мистериозна бележка

В икторианската рокля в антикварния мол в Мейн не приличаше на нищо, което Сара Ривърс Кофийлд била виждала преди.

Нейният втален корсаж, кринолин със специфична за времето си форма и дантелени маншети отразяват една отминала епоха. Като колекционер на ретро костюми, Ривърс Кофийлд я разпознала като рокля от 1880 г., но въпреки възрастта ѝ, деликатната бродерия, бронзовата коприна и металните копчета изглеждали непокътнати.

Тя намалила цената до $100 от $125, докато се чудела къде да съхранява дрехата от две части. Цената била по-висока, отколкото тя обикновено плащала като човек, който колекционира антични костюми и портмонета, но се решила да я купи.

Ривърс Кофийлд нямала представа, че роклята, която купила през декември 2013 г., ще разкрие своята мистерия десетилетие по-късно. В таен джоб, пъхнат под кринолина, имало два смачкани листа хартия със списъци с привидно произволни думи и места:

Бисмарк, пропуснете, листа, долар, банка

Калгари, Куба, неохраняем, опровергавам, патица, Фейгън

Бележки върху листата изглежда изобразявали времето. Върху етикета, зашит в роклята, имало написано на ръка име: Бенет.

Ривърс Кофийлд била объркана, както споделила тя пред CNN. Думите били загадъчни. Какво трябвало да означават и защо Бенет се нуждаела от „супер тайно скривалище“, за да ги скрие?

„Само копчетата изобразяват безнадеждната Офелия от „Хамлет“ на Шекспир и струват повече, отколкото е платила за роклята", каза Кофийлд.

През февруари 2014 г. тя публикувала блог за роклята, която нарекла Bronze Bustle на Бенет. „Какво по...?“, написала тя. „Оставям го тук, в случай че се намери някой човек чудо в декодирането, който си търси проект.“ Тя включила снимки на роклята и oткритите бележки.

Онлайн детективи се заели със случая – но без успех

Ривърс Кофийлд купила роклята, докато била на посещение при майка си в Сиърспорт, Мейн. Тя не мислела много за загадката след публикацията в блога си.

Без да знае обаче, любопитни детективи и аматьори работели по разрешаването на мистерията. Те я нарекли „криптограмата на копринената рокля“ и започнали да разпространяват конспиративни теории за оставените думи. Някои спекулирали, че Бенет била шпионин, използваща кодирани думи за комуникация.

През 2017 г. един блогър добавил бележката към списъка си с „Топ 50 неразгадани криптирани съобщения“ и пуснал още теории. Загадъчна любовна бележка ли било това? Мерки на роклята? Кодове свързани с гражданската война?

Ривърс Кофийлд бързо отхвърлила всяко тълкуване, свързано с Гражданската война, тъй като изучавала каталози от 80-те години на миналия век от веригата универсални магазини Bloomingdale’s и не се е съмнявала, че роклята е от тази епоха. Дотогава войната била приключила преди около 20 години.

Други спекулирали, че това е форма на комуникация, свързана с телеграфа - нов начин за изпращане на бързи бележки, стартиран в Съединените щати през 1800 г., който таксувал подателите въз основа на броя думи в съобщението.

„Към онзи момент бях изоставила блога“, каза Ривърс Кофийлд.

„От време на време виждах, че има нов публикуван коментар или че някой друг разбивач на кодове ми е изпратил имейл, в който казва: „Хей, все още се интересувам от това“, но никой никога не успяваше да го разреши.“

Но тогава канадски изследовател разбил кода

Уейн Чан, изследовател от Университета на Манитоба в Канада, се натъкнал на мистерията онлайн през лятото на 2018 г. Той казал на CNN, че е разгледал 170 кодови книги и нито една от тях не отговаряла на съобщението.

„Работих по този случай няколко месеца, но не стигнах доникъде с него. Оставих го настрана и не го погледнах отново“, каза Чан.

A woman bought a vintage dress at an antique store. It had a secret pocket with a mysterious note | Click on the image to read the full story https://t.co/BdZYdmgExt