Корабокрушение от каменната епоха: Учени откриха "драконово стъкло"

Т оварът на кораб от каменната епоха, потънал край бреговете на Капри в Неаполитанския залив, е открит от екип подводни археолози. Сред разпръснатия товар изследователите са открили голямо парче обсидиан. Самоличността на моряците остава загадка, съобщава IFL Science.

Обсидианът е вид вулканично стъкло ("драконово стъкло"), което в праисторически времена се е използвало за създаване на остриета и други инструменти. Един от най-острите материали на Земята, магмената скала с лилав оттенък се среща естествено на някои от вулканичните острови, на територията на Италия.

Първоначално забелязана от полицейски водолази, неолитната останка по-късно е разгледана и от морски учени. Обявявайки откритието, длъжностните лица са обяснили, че потъналият товар се състои от серия обработени обсидианови ядра, едно от които показва ясни следи от изсичане по повърхността си.

Намира се на дълбочина от 30 до 40 метра под повърхността и е с размери 28 на 20 на 15 сантиметра. Материалът тежи почти 8 килограма. Не са открити никакви следи от неолитния кораб, който е пренасял обсидиана, въпреки че един от учените, Мариано Нуцо заяви в изявление, че археолозите ще проведат "обширно инструментално изследване на морското дъно, за да проверят евентуалното наличие на корпус или друг товарен материал".

Потъналият кораб е открит близо до известната Грота Аззура (Синята лагуна), любимо място на римските императори. Ако се върнем още по-назад във времето, за човешката дейност на остров Капри се знае много малко, въпреки че има някои доказателства, че през неолита хората са обитавали редица средиземноморски острови. Например обсидиан от остров Мелос е открит в пещерата “Франхти” на гръцкия континент. Смята се, че материалът, който се намира на около 80 морски мили от източника си, е пренесен през Егейско море от древни мореплаватели преди около 13 000 години.

